新台17線取消南門圓環　李柏毅要求拆牆完善新舊左營交通

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台積電積極在高雄投資設廠，不僅各家科技大廠陸續進駐左楠地區，陽明交大與清大日前亦確定在舊左中設校，地方發展潛力受到各界高度關注。立委李柏毅昨天與高市府秘書長郭添貴、海軍司令部少將施武樵等人左營永清國小和海光俱樂部圍牆進行拆除會勘。李柏毅期盼在高科技人才進駐前，南段三期工程、見城計畫等工程務必加緊腳步，要提前完善未來的交通要道新台17線，打造世代共榮與現代化景觀的左營新風貌。
李柏毅表示，這些年接到許多果貿社區、桃子園社區民眾陳情，希望改善圓環不便的交通。他指出，台積電與產業園區將在2025年底開始量產，左營大路、城峰路、鼓山三路和中華一路等新舊左營接壤處的交通量將大幅增加，圓環設計導致車流阻塞。
李伯毅指出，新台17線南段工程將南門圓環改為一般十字路口，並以半島形式連接南門文化遺址，預計在115年完成工程，將能提供新舊左營更優質的交通環境，也希望能照顧到辛苦奔波的通勤族。
李柏毅指出，這次欲拆除的老舊圍牆全長約440公尺，包含永清國小綠色廊道旁的高低圍牆、海光俱樂部外的鐵皮、石磚圍牆，在經歷幾十年後，現況不符現代街景設計，且周邊環境髒亂與市容問題層出不窮。
李柏毅認為，新台17線南段工程陸續啟動，未來是連接產業園區與新舊左營的交通要道，景觀整合和改建勢在必行，圍牆拆除不僅可改善地方居民的生活環境，也能配合未來見城計畫的觀光工程施作。
李柏毅補充，見城計畫將延伸勝利路段的「見城之道」至南門，進行「南門賦歸」計畫，未來結合新台17線相關工程，融合觀光、文化與交通，能進一步完善在地鄉親生活。