力抗中國！越南填海造陸面積翻倍 半年內在南海積極造島
越南近年來積極填海造陸，力拼不斷侵犯他國且毫無悔意的中國。美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）分支機構「亞洲海事透明倡議」（AMTI）7日的報告顯示，越南過去半年內大幅加快在南海南沙群島的疏濬和填海造陸作業，創造的新土地面積幾乎相當於前兩年的總和。
國際中心賴正琳／綜合報導
三年前越南造陸的面積不到中國的十分之一，但或許是對中國毫無廉恥的侵犯行為感到忍無可忍，越南如今已在南海十個地點造出二八○公頃的土地；相較之下，二○二三年前十一個月僅造陸一六三公頃，二○二二年則僅一四○公頃。整體而言，越南在南海爭議水域的疏濬和造陸面積已達到約九五五公頃，約略是中國在南海造陸面積一八八一公頃的一半。
美國的報告指出，雖然中國在南沙群島的三大前哨基地美濟礁、渚碧礁和永暑礁面積仍是最大，但第四大前哨基地「柏礁」就是越南新擴建的島礁，過去半年面積幾乎翻了一倍，從九十六公頃擴至一六六公頃。
不過越南的島嶼尚未完成跑道建設，而中國的美濟礁、渚碧礁和永暑礁均已完成三千公尺跑道建設。目前越南在南沙群島的唯一飛機跑道是位於南威島上一條一三○○公尺長的跑道，儘管該跑道足以容納大多數的越南軍用飛機起降，但大型軍用運輸機、偵察機或轟炸機的起降仍需要一條三千公尺長的跑道。
報告表示從多個島嶼上都可看出越南持續建設的跡象，越南持續結合絞吸式和蛤殼式的疏濬方式來填海造陸，其中前者在柏礁等開闢面積較大的土地上大量使用。隨著填海造陸加速進行，越南已開始在前哨基地初步建設新設施，包括鴻庥島的下水坡道及「中礁」的新港口。