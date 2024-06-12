反間計2.0？Kidd這次改誇Tatum　兩戰38投12中被讚：世上最佳之一

我是廣告 請繼續往下閱讀
此前受訪時，Kidd表示「Jaylen（Brown）是他們最好的球員，防守端全場追防Doncic，進攻端還能製造犯規站上罰球線，他什麼都能做，這就是最好的球員所做的事情。」Kidd稱下一場要加強對Borwn的身體對抗，把他擋在禁區之外，不讓他輕易上罰球線。
一直以來塞爾提克「雙探花」誰是當家？一直都是外界討論的話題，目前看起來Jayson Tatum是被放在那個位置的人，但就季後賽表現來說，他和Brown並沒有拉開檔次，因此此事仍舊時常會被拿上檯面。
老將Al Horford直言自己知道Kidd在耍什麼伎倆，「我知道Kidd想幹什麼，我知道他這樣說是為什麼。Jaylen Brown是一個令人難以置信的球員，他對我們來說非常特別。」主帥Joe Mazzulla則是稱，Kidd不在塞爾提克更衣室之中，所以隨他怎麼想。
至於當事人Tatum則是冷靜回應，沒有輕易上鉤：「我對此沒有任何反應。如果沒有Brown在陣，我們就不會到達這個位置。我知道人們會試圖離間我們，這是很聰明，但多年來我們不是第一個、也不是最後一個經歷這種事。 」
反間計2.0 Kidd改垮Tatum
而在落入0：2的局面下回到德州，Kidd同樣的計謀再度使用，這次對象鎖定Tatum，他說：「Tatum是世界最好的球員之一（He's one of the best players in the world），我們只能盡力讓他打得更加艱難。」
值得一提的是，Tatum第2戰22投6中，三分球7投1中，只拿到了18分。前兩戰他總共38投12中，命中率31.6%，場均17分10籃板8.5助攻，數據全面，但個人進攻表現確實不佳。
對此Mazzulla給予自己陣中的一哥鼓勵：「批評是終極的讚美，它是對你終極尊重的標誌，這是一件很美麗的事情，我喜歡Tatum處理它的方式。」