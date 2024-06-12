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週刊爆料捲潛艦、內線交易不法案　徐巧芯反控：採訪時被欺騙

▲國民黨立委徐巧芯控訴，在受訪時被週刊欺騙，沒有做合理的查證。。（圖／資料照片）
▲國民黨立委徐巧芯控訴，在受訪時被週刊欺騙，沒有做合理的查證。。（圖／資料照片）

記者林怡昕／台北報導

國民黨立委徐巧芯大姑夫婦涉協助詐團洗錢，據週刊報導，大姑丈夫杜秉澄日前在法院延羈庭攻防時，當庭爆料徐另涉潛艦聲紋、收受回饋及內線交易等不法案件，徐巧芯昨天也對《鏡週刊》、杜秉澄分別提告加重誹謗、誹謗。徐巧芯稍早受訪時再控訴，自己在受訪時被週刊欺騙，沒有做合理的查證。

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根據《鏡週刊》報導，杜秉澄日前在延押庭上驚爆，「因為我手上擁有徐巧芯一些犯法的事證，像是收受回饋還有潛艦的聲紋、內線交易牽扯的…」由於內容敏感，爆料已全記錄在筆錄中，依例檢察官知悉有新的犯罪事由，可以主動簽分偵辦，檢察官一旦啟動調查，屆時徐巧芯恐怕會再陷入另一起司法風暴中。

對此，徐巧芯今早受訪時直指，「鏡週刊當天在訪問我的時候是用欺騙的方式」，沒有做合理的查證，當時傳訊息給自己的時候，他說「委員你， 想請教你針對司法單位接獲訊息，指您涉及潛艦沒有說聲聞，回饋及內線交易等不法，您有相關回應嗎？」自己回說「不可能吧，我又沒有玩股票，我也不認識任何潛艦廠商，更不用說什麼回饋了。」

徐巧芯認為，對方完全沒有說今天來詢問她的事情，是來自所謂杜秉澄詐欺嫌疑犯在庭上的說法，而且那個庭是不公開的，照理來說是「偵查不公開」，當她打電話給記者的時，對方也完全沒講，「他欺騙我說那是所謂的司法單位，什麼時候詐欺犯變成司法單位了？我也覺得還滿訝異的，所以他們當時並沒有跟我查證，他們是用欺騙的方式，我覺得這點蠻惡意的。」

徐巧芯直言，沒有任何一個媒體會用這種方式去詢問，或是用釣魚用欺騙的方式，「所以我是完全摸不著頭腦，不知道他想要問什麼，一直到隔天出刊，我才知道說原來這是一個詐欺嫌疑犯講的話。」

徐巧芯認為，甚至對方在提及潛艦時，也沒有提到聲紋，如果提到聲紋的話，會馬上告訴他，「這個潛艦連水都還沒有下哪來的聲紋？可是他刻意避開這兩個字 ，那我覺得用這種釣魚的方式，用欺騙的方式當然有違新聞倫理。」

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