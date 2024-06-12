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債券ETF新兵上陣！00948B掛牌上市　7月迎來首次收益分配評價

▲中信優息投資級債（00948B）今（12）日掛牌上市，並將於7月迎來首次收益分配評價。00948B以9.97元開出，早盤一度漲0.12元，來到10.01元，之後漲幅稍稍縮小，但仍漲0.8%。（圖／NOWnews資料照）
▲中信優息投資級債（00948B）今（12）日掛牌上市，並將於7月迎來首次收益分配評價。00948B以9.97元開出，早盤一度漲0.12元，來到10.01元，之後漲幅稍稍縮小，但仍漲0.8%。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎／台北報導

集結「ESG篩選、月配息機制、收益平準金、殖利率優化機制」等特色的債券ETF新兵上陣！中信優息投資級債（00948B）今（12）日掛牌上市，並將於7月迎來首次收益分配評價。00948B以9.97元開出，早盤一度漲0.12元，來到10.01元，之後漲幅稍稍縮小，但仍漲0.8%。

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中信優息投資級債（00948B）經理人呂紹儀指出，美國今年首季經濟成長率下修，而4月個人消費支出物價指數（PCE）年增2.7%，符合市場預期，給予聯準會啟動降息時點的空間，惟近期一連串反覆的通膨指標、經濟數據，使債市起伏震盪較為劇烈，預期殖利率將在高原區徘徊，此時布局投資等級債券，反倒提供鎖定債息的好時機。

以中信優息投資級債（00948B）來看，該檔ETF追蹤「ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數」，除篩選BBB級以上之投資級債，更透過殖利率優化效果，有機會讓債券殖利率進一步提升。

呂紹儀進一步分析，一般同類型的債券ETF都是從信評、年期、產業去做限制，但00948B是透過篩選完的成分債進行權重調整，將殖利率高的成分債權重調高，而殖利率低的成分債權重調低，不會偏重在任何產業，且據Bloomberg統計至5月31日，優化後指數殖利率可到6.22％，比ICE 15年期以上BBB級美國投資級債指數殖利率的5.75％來得高，可見投資人享有升級版的債息殖利率水準，存債更有感。

中國信託投信表示，在等待美國聯準會（Fed）調降政策利率階段，投資級債市具有吸引力，建議投資人可布局債信品質與收益優化機會兼具的00948B，有助於一次滿足資產品質、目標收益優化、資本利得機會等需求，因此錯過募集期間的人即可透過各大券商下單持有，還有機會迎接債券的甜蜜點。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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