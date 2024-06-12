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佈局半導體產業搭上AI趨勢　高市府打造世界級南部科技廊道

▲高雄透過「半導體S廊帶」與「亞灣2.0」計畫推動，引進相關科技大廠，打造全球最完整半導體產業聚。（圖／高市府提供）
▲高雄透過「半導體S廊帶」與「亞灣2.0」計畫推動，引進相關科技大廠，打造全球最完整半導體產業聚。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高市府積極招商引資完整產業鏈，打造高雄成為半導體全球高階技術應用的引領者。經發局長廖泰翔指出，高雄透過「半導體S廊帶」與「亞灣2.0」計畫推動，再搭上全球資料中心提增高速數據傳輸需求及 AI 技術的迅速發展，輝達（Nvidia）的超級電腦，也已經在亞灣區完成設置，未來可以提供約四分之一的算力，給產官學研與新創進行研發使用，增加高雄AI 設計研發量能。

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▲在高雄市長陳其邁的見證下信驊科技董事長林鴻明及Skymizer執行長唐文力出席南進高雄合作意向簽署。（圖／高市府提供）
▲在高雄市長陳其邁的見證下信驊科技董事長林鴻明及Skymizer執行長唐文力出席南進高雄合作意向簽署。（圖／高市府提供）
高市府積極招商引資完整產業鏈，清華、陽明交通等頂尖大學陸續進駐滿足企業研發人才庫，同時創造在地產業交流平台，掌握趨勢脈動，打造高雄成為半導體全球高階技術應用的引領者。

▲鴻海集團與輝達（Nvidia）正式宣布AI技術合作，未來將投入多項領域應用。（圖／高市府提供）
▲鴻海集團與輝達（Nvidia）正式宣布AI技術合作，未來將投入多項領域應用。（圖／高市府提供）
廖泰翔表示，高雄透過「半導體S廊帶」與「亞灣2.0」計畫推動，於雄厚工業基礎及標竿封測與材料設備基礎下，持續向中游製程、上游IC設計端發展，搭上全球資料中心提增高速數據傳輸需求及 AI 技術的迅速發展，擴大招商引進包括台積電、華邦電、德商默克、美商英特格、國巨、義隆、穩懋、穎崴、新應材、虹晶科技、強茂、聯亞、三福氣體、住友培科等國內外大廠進駐。

▲鴻海於Computex展示高雄亞灣區先進算力中心所用的輝達GB200 NVL72 AI伺服器機櫃。（圖／高市府提供）
▲鴻海於Computex展示高雄亞灣區先進算力中心所用的輝達GB200 NVL72 AI伺服器機櫃。（圖／高市府提供）
廖泰翔進一步指出，高市府今年更迎接全球第一大伺服器管理晶片供應商—信驊科技股份有限公司和全球少數成功研發AI晶片的臺灣發展軟體科技股份有限公司(Skymizer)進駐，完整產業鏈持續壯大。

▲高市府因應AI浪潮及強化在地科技產業競爭力，特別舉辦「掌握 AI 脈動引領電動車及半導體再創新」產業交流會，吸引近百位企業代表到場聆聽。（圖／高市府提供）
▲高市府因應AI浪潮及強化在地科技產業競爭力，特別舉辦「掌握 AI 脈動引領電動車及半導體再創新」產業交流會，吸引近百位企業代表到場聆聽。（圖／高市府提供）
此外，以軟體科技與新創事業為發展核心的亞洲新灣區，包含IBM、鴻海等皆紛紛設置軟體中心，多達上百家的新創公司亦進駐高軟，系統軟體大廠的群聚，使亞洲新灣區成為高雄最具投資潛力的區域，輝達（Nvidia）的超級電腦，也已經在亞灣區完成設置，未來可以提供約四分之一的算力，給產官學研與新創進行研發使用，增加高雄AI 設計研發量能。

鴻海集團與輝達正式宣布AI技術的合作，於高雄亞灣區建置以超級晶片GB200伺服器為核心的先進算力中心外，在電動車、機器人、智慧城市等多個領域投入AI應用，市府與鴻海聯手推動「CityGPT」智慧城市解決方案，高雄將能有更先端的城市治理應用，未來在AI領域，高雄將迎來新的時代。

為提供在地企業時下新訊，高市府特於今年辦理「掌握AI脈動 引領電動車與半導體再創新」論壇，以AI技術為主軸，聚焦半導體、電動車產業發展方向，透過專題演講和專家座談，創造產業交流契機，助企業掌握趨勢技術應用，埋下AI世代突破性發展的可能，成為城市蛻變轉型的重要引擎。

此外，產業所需的關鍵人才議題，高市府也持續引進清大、陽明交大等頂尖大學至高雄投入教育人培，特別是半導體、AI及永續領域的人才育成，並與各大專院校合作引進科研力量或先進技術，為產業持續補給重要發展動能，加速高雄成為科技創新的關鍵場域。廖泰翔表示，高雄擁有材料與石化產業基礎，及全臺唯一國際海空雙港，便捷大眾運輸工具及穩定的水電供應，持續擴大的人才供給，上下游產業整合度高，再加上近年擴大半導體、電動車與智慧應用服務投入，全方位的產業環境可望成為影響世界半導體的關鍵區域。市府成立「投資高雄事務所」提供行政高效率與執行力的單一窗口服務，歡迎更多大廠投資高雄，市府會繼續做企業的最強後盾，共同開創全球半導體產業新局。

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