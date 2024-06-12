颱風季要來了！6月生成數量激增　專家曬一圖看「歷年侵台機率」

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此外，若再統計過去110年的氣象資料，6月的「侵台颱風」個數已增加到25個，佔全年統計總數的0.23%，將近是5月份的3倍強，這與當時環境駛流場（太平洋高壓軸線西伸程度）的配置及當時颱風的強度大小可能有關。
林得恩提醒，今年至今，西北太平洋及南海地區共有2個颱風形成，雖然對台灣均無直接的影響；但後續「海溫升降程度」、「垂直風切大小」及「海水熱焓量」的多寡，仍是影響颱風生成與否的重要關鍵因子之一。
而針對今年上半年颱風數量較少的議題，氣象署氣候預報科長羅資婷表示，從1958年的颱風資料統計，共有5年是1月至5月西北太平洋沒有颱風生成，分別是1973、1983、1984、1998、2016，這5年中，1973、1983、1998、2016是聖嬰年後一年，且當年轉反聖嬰，而2024年的前一年（2023）就是聖嬰年，顯見1月至5月沒颱風的年份，環境有類似之處。
羅資婷也說明，今年「太平洋高壓偏強」可能是導致颱風變少的主因，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興則提及，颱風生成需要西北太平洋有「夏季季風」的建立，而通常這樣的環境都是在梅雨季過後出現，因此梅雨季前本就不是颱風的好發期，而今年格外受到關注的，是「反聖嬰現象」在夏季發生的機率高達60%。