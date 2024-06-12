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中華男足客場遭逆轉！1：3不敵馬來西亞　依舊無緣次輪首勝和積分

▲中華台北男子足球國家隊客場挑戰馬來西亞男子足球國家隊，靠著游耀興驚天一擊，首開紀錄，可惜下半場未能擋住對手的反攻，被連續打進3球遭到逆轉，馬來西亞終場以3：1擊敗中華隊。（中華足協提供）
▲中華台北男子足球國家隊客場挑戰馬來西亞男子足球國家隊，靠著游耀興驚天一擊，首開紀錄，可惜下半場未能擋住對手的反攻，被連續打進3球遭到逆轉，馬來西亞終場以3：1擊敗中華隊。（中華足協提供）

記者黃建霖/綜合報導

中華台北男子足球國家隊於6月11日晚上9點於客場挑戰馬來西亞男子足球國家隊，中華隊靠著游耀興驚天一擊，首開紀錄，一度取得1：0的領先，鼓舞球迷。可惜下半場未能擋住對手的反攻，被連續打進3球遭到逆轉，馬來西亞終場以3：1擊敗中華隊，中華隊依舊無緣第二輪首勝與積分。

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中華隊先盛後衰　下半場被進3球遭逆轉

面對悶熱的馬來西亞天氣，藍翼軍團無所畏懼，上半場跟馬來虎有來有回，第20分鐘安興連線再現，安以恩精準直塞配合游耀興從馬來西亞後衛中殺出後順勢起腳攻破馬來西亞大門，中華隊取得1：0領先，同時也是本輪賽事運動戰首顆進球。接下來中華隊眾志成城奮力守下剩下25分鐘，中華隊帶著1：0領先進入下半場。

下半場雙方易邊再戰，下半場第53分鐘馬來西亞11號Safawi冷不防起腳造成門將潘文傑脫手失誤，馬來西亞成功追平戰局。需要大比分獲勝才有晉級機會的馬來西亞持續加緊進攻力度，第69分鐘Paulo起腳射門打中中華隊的防守球員後發生變向，中華隊只能眼睜睜看著球滾進大門，馬來西亞取得2：1領先

第73分鐘安以恩再次送出一記精準傳球找到後面插上的19號岳明峰，可惜面對大好機會岳明峰無法將球送進大門，中華隊錯失追平機會。第89分鐘中華隊再次錯失追平機會，一顆從左路開出的自由球精準地找到安以恩，可惜裁判再次示意越位在先，中華隊依舊無法追平。第96分鐘馬來西亞臨去秋波，替補上場的5號Adib把握住門將出球失誤錦上添花，最終馬來西亞以3：1擊敗中華隊。

世界盃資格賽暨亞洲盃資格賽第二輪結束後，中華男足以0勝6敗戰績無緣開胡。之後台灣企業甲級聯賽將再開，同時中華隊將持續備戰明年的亞洲盃資格賽第三輪。

▲安興連線再現，安以恩精準直塞配合游耀興從馬來西亞後衛中殺出後順勢起腳攻破馬來西亞大門，中華隊取得1：0領先。（圖／中華足協提供）
▲安興連線再現，安以恩精準直塞配合游耀興從馬來西亞後衛中殺出後順勢起腳攻破馬來西亞大門，中華隊取得1：0領先。（圖／中華足協提供）

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