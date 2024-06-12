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Toro缺席坤達婚禮　7年前「一封信」逼哭柯佳嬿

▲Toro（右圖右）缺席坤達婚禮，寫了一封信逼哭柯佳嬿。（圖／翻攝自柯佳嬿臉書、Energy臉書）
▲Toro（右圖右）缺席坤達婚禮，寫了一封信逼哭柯佳嬿。（圖／翻攝自柯佳嬿臉書、Energy臉書）

記者李欣容／綜合報導

42歲男星Toro（郭葦昀）是男團Energy中唯一的單身漢，今（12）日被前女友爆料他疑似無縫接軌，交往期間數度情緒失控，Toro經紀人表示，「空穴來風不回應。」雖在感情中負面新聞不斷，但團員坤達結婚時，Toro卻用一封信感動柯佳嬿，讓柯佳嬿在婚禮上說，「這朋友是真的了解他（坤達）。」

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Energy出道超過20年，2009年全員單飛各自在演藝圈發展，今年才又重新合體，以一首洗腦舞曲《星期五晚上》搭配舞步E16蹲，讓他們人氣比過往更高，隨著團員都步入婚姻，唯一的單身漢Toro卻被前女友爆料，曾在還有對象時就和她走得很近，差一點害她變成小三。

▲Energy日前接受專訪，TORO坦言自己曾遭坤達嘲笑「肚子像小水梨」，讓TORO被激勵，坦言自己要好好健身。（圖／相信音樂提供）
▲Energy睽違20多年重新「出道」，TORO（中間）是唯一還單身的成員。（圖／相信音樂）
在感情上風波不斷，但Toro身為朋友，就連柯佳嬿都認可，7年前坤達結婚時，牛奶和Toro都缺席，坤達說，「Toro一通電話都沒有告訴我他要不要來，只有請人拿一封信給我，我太太竟然哭了。」柯佳嬿解釋，「那封信很長，大概2頁紙，一開始還覺得他寫得很開玩笑，但看完就覺得，這朋友真的是，真的很了解他（坤達）。」隨後開玩笑對坤達說，「太感人了，Toro一定有暗戀你。」如今團體再度走紅，團員的情史也被掀開，對於前女友的爆料，Toro經紀人表示，「空穴來風不回應。」

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