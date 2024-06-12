蝦皮「618全民年中慶」！COACH　LEGO進駐　再領foodpanda大禮包

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COACH、LEGO兩大國際名品進駐蝦皮商城！祭進駐優惠有望帶動「618全民年中慶」買氣
為歡慶「COACH蔻馳官方直營旗艦店」、「LEGO樂高官方直營旗艦店」盛大開幕，兩大國際品牌祭出長達近一個月的進駐優惠，各位粉絲絕不能錯過！
滿足女性時尚搭配需求，國際精品COACH全館5折起，下單滿額送限量小錢包
樣式時尚多變的國際精品COACH，向來備受各年齡層女性們的喜愛，通勤族首選的COACH HANNA水桶包，使用85折優惠券下單，10,200元即可入手，可收納外出必備物品的COACH徽章30 戶外托特手袋，6/18下單只要7,820元，400件經典包款即日起都可以在蝦皮商城購得！此外，「COACH蔻馳官方直營旗艦店」為歡慶於蝦皮商城盛大開幕，除全館5折起外，即(6/6)日起至6/26更連三週祭出新客折800元、領券最高享額外85折、蝦幣回饋5%、滿額贈限量小錢包等豐富優惠，讓各位時尚迷輕鬆享有時髦又實用的包款！
大小朋友為之著迷，下單超人氣益智樂高玩具最高回饋5,400蝦幣！
廣受大小朋友歡迎的超人氣玩具品牌「LEGO樂高」，即(6/6)日起進駐蝦皮商城並瘋灑蝦幣回饋，力邀用戶在家盡情發揮創意、肆意暢玩！6月新上市的樂高 得寶系列佩佩豬的生日屋，讓學齡前的孩童體驗角色扮演趣味，優惠價1,484元；樂高 巴黎聖母院，超仿真建築設計讓你猶如置身法國，優惠價7,019元。即(6/6)日起至6/25日，LEGO樂高誠心再獻超值優惠，疊加樂高賣場優惠券及蝦皮優惠券，即可享20%蝦幣回饋，回饋最高達5,400蝦幣；消費滿1,500元再送刮刮樂，特獎為「限時30秒樂高任你搬」；加入會員再送100元優惠券！
全民來蝦拼！「618全民年中慶」下單邊看養蝦直播領蝦幣 、上站人人享foodpanda大禮包
618購物熱潮不斷，蝦皮購物不只祭出「限量全站0元起免運吃到飽」、「全站18折起」、「蝦幣挑戰68%回饋」等三大實質優惠打造最強購物盛宴，以娛樂行銷著名、擅長引爆話題的蝦皮購物今年不僅發起蝦幣挑戰賽，更推出24小時實況養蝦直播，由「六阿哥」、「一夫人」、「八弟弟」三大蝦蝦選手齊聚一堂，用戶除了全天候上站可以觀看療癒的蝦蝦日常外，指定時間還可收看養蝦知識、蝦蝦過端午、蝦蝦與寵物溝通師對談等多元有趣的節目，首日開播即累積超過16萬人次在線觀看！即日起至6/18，用戶上線看養蝦直播並完成指定任務，即可天天領蝦幣，邀請用戶一邊蝦拼、一邊線上賞蝦領優惠！
為提供用戶全方位優惠享受，6/18活動當天上站蝦皮購物還可獲得foodpanda大禮包，包含全平台新客4折優惠券、pandago 新客3折優惠券、pandapro首次訂閱2個月免費、pandapro半年制半價等豐富好禮，玩蝦皮遊戲或收看跨夜直播，還有機會抽中pandapro一年免費，讓你美食優惠拿不停！6/6、6/13上站收看養蝦直播節目，還能獲得限定優惠券，享有最高200元的美食金優惠。
蝦皮購物「COACH蔻馳官方直營旗艦店」進駐優惠:
全館精選5折起
筆筆蝦幣5%回饋
關注賣場享150元優惠券
限時推出無門檻折800元新客券
6/18當日消費滿8,000元領券折1,360元、消費滿12,000元贈限量小錢包
蝦皮購物「LEGO樂高 官方旗艦館」開幕優惠：
全館7折起，使用樂高賣場優惠券及蝦皮優惠券，享20%蝦幣回饋，最高回饋5,400蝦幣
全館滿1,500元送樂高®刮刮卡，特獎為30秒樂高任你搬
關注賣場享50元優惠券，加入會員享100元優惠券，再送1,000點會員點數
6/6、6/18加碼會員點數兩倍送，積點可換蝦皮獨家樂高
6/6、6/18全館消費滿4,000元現折400元；滿6,000元現折600元
蝦皮購物「618全民年中慶」foodpanda優惠指南
優惠一：6/18上站就送超划算大禮包，人人都有不用搶
foodpanda 全平台新客4折優惠券(最高折抵225元，2張)
pandago 新客3折優惠券(最高折抵100元，１張)
pandapro 首次訂閱2個月免費
pandapro 半年制半價
優惠二：收看直播，美食優惠任你拿
6/6、6/13收看養蝦直播 ，三大蝦蝦選手將選出foodpanda優惠內容，並於當週啟用美食優惠，最高享 200 元優惠
即日起至6/18收看養蝦直播，送出限量foodpanda優惠券，包含1折優惠券、滿618元現折444元等
6/13 12點至13點收看１想不到直播，抽foodpanda周邊好禮
6/17 21點收看跨夜直播，就有機會抽中pandapro一年免費
優惠四：玩蝦皮遊戲，抽pandapro一年免費
即日起至6/18玩蝦皮遊戲完成指定任務即可獲得foodpanda生鮮雜貨新客5折，以及pandapro一年免費抽獎資格