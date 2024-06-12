點名新綠營三寶！邱毅：綠營紅人得到賴清德寵愛、創獨裁時代
民進黨立委沈伯洋日前提到第五縱隊議題，引發外界關注，對此，名嘴邱毅則諷刺，繼民進黨政策會執行長王義川、議員于北辰之後，綠營又出了沈伯洋，這三人可以合稱「新綠營三寶」。
記者陳佩君／台北報導
邱毅在臉書表示，最近沈伯洋很活躍，聲量大漲，他談的是「第五縱隊」，這個名詞來自西班牙內戰，意指潛伏於圍城中的地下組織，通常第五縱隊會在圍城內向外通風報信，從事破壞，製造矛盾，散佈謠言等，再明確說，沈伯洋所指的第五縱隊就是中共同路人、滲透者，或者就是潛伏的間諜。
邱毅提到，當年西班牙強人佛朗哥以抓第五縱隊為借口，剷除異己，落實獨裁統治，沈伯洋大概也想照搬照學，替總統賴清德實施綠色恐怖，甚至創造賴清德的獨裁時代。他諷刺，或許正因如此，沈伯洋得到賴清德寵愛與重用，成為現今綠營紅人，據說將被派往花蓮競選，直接挑戰藍營總召傅崐萁。
邱毅說，這幾天，沈伯洋透過媒體，不斷擴大第五縱隊的範圍，從中配、中生、台商，在接受媒體人黃暐瀚專訪時又多出立委、大學教授、村里長、黑道幫派等。
邱毅認為，沈伯洋就是用第五縱隊來羅織政治對手，來迫害脅迫反對者，目的在製造風聲鶴唳 ，草木皆兵的社會，以遂行獨裁統治，「這樣看來，沈伯洋比王義川、于北辰更加可怕」。