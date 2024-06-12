傳新光人壽傑仕堡涉弊！檢調執行搜索　前董座吳東進遭約談

吳東進1億元交保！藍委質疑政治辦案　金管會、法務部最新回應

▲新光人壽投資「新板傑仕堡」疑涉及不法，前董座吳東進1億元交保，藍委質詢政治辦案？法務部次長徐錫祥今（12）日強調，檢察官辦案絕對秉公處理，不會有任何政治力介入。（圖／擷取自國會頻道立法院議事直播）
▲新光人壽投資「新板傑仕堡」疑涉及不法，前董座吳東進1億元交保，藍委質詢政治辦案？法務部次長徐錫祥今（12）日強調，檢察官辦案絕對秉公處理，不會有任何政治力介入。（圖／擷取自國會頻道立法院議事直播）

記者顏真真／台北報導

新光人壽投資「新板傑仕堡」2022年因出租交易有多項缺失被金管會裁罰，但檢調追查發現疑涉不法，依保險法特別背信罪約談17名被告，今（12）日諭令前董事長吳東進以新台幣1億元交保。國民黨立委賴士葆質疑金管會2年前就裁罰過的案子，又重新調查有無政治辦案？因為吳東進是民眾黨副總統參選人吳欣盈的父親。對此，法務部次長徐錫祥表示，「檢察官辦案絕對秉公處理，不會有任何政治力介入，不會有政治指導」；金管會保險局長施瓊華也說「刑事都是檢察官在辦，我們沒有介入」。

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新壽在新板特區打造「傑仕堡有氧園區」，但檢調發現吳東進等人將傑仕堡租給關係企業後，疑涉嫌為其支出裝潢費等工程款項，致使新光人壽損失約1億元；且新光人壽高層委託傑仕堡商旅經營樂齡宅並出租，但卻免費提供給關係企業使用，導致新光短收逾百萬元租金收益。

吳東進等人將傑仕堡租給關係企業後，涉嫌為其變更設計及追加新板傑仕堡的工程、裝修預算，致使新光人壽損失約1億元；另外，新光人壽高層委託傑仕堡商旅經營樂齡宅並出租，卻免費供新光集團證券、銀行、醫院、保全等關係企業無償使用，導致新光短收逾百萬元租金收益。

新北地檢署搜索雙北地區18處地點，包括吳東進住處、「新板傑仕堡」，並到新光人壽不動產投資部門位於台北、新北辦公室調取資料；吳東進也被帶進台北市調處問話。經由檢方漏夜訊問，吳東進遭列為「特別背信罪」被告今日上午諭令新台幣1億元交保。

此事件在立法院財政委員會也引發立委關注。國民黨立委賴士葆今日上午質詢時表示，他沒有要替新光集團講話，但金管會在2年前已裁罰案300萬元，換了新主委又來，是否有政治辦案？有沒有政治力介入？民進黨團總召柯建銘一直講找找6個壯士起義來歸，鎖定民眾黨，吳東進就是吳欣盈的父親。

對此，法務部次長徐錫祥表示，「我們檢察官辦案絕對秉公處理，不會有任何政治力介入，個案不方便評論，檢察官依法辦理，不會有政治指導。」至於金管會駐會檢察官要聽法務部指揮嗎？他說，「沒有，不用跟我們報告」。

保險局長施瓊華也強調，「刑事部分是檢察官在辦的，我們並沒有介入」。金管會主委彭金隆也補充說明，金管會有駐會檢察官，金融檢查是根據保險法規去檢查，發現檢查內容有疑慮，會跟駐會檢察官討論，必要就會依標準程序移送檢調，接下來就由檢察官處理，一切依法辦理，金管會一定會善盡責職責。


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