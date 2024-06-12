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一甲子一殯走入歷史！見證景行廳卸銜牌　蔣萬安曝未來規劃

▲擁有60年歷史的台北市立第一殯儀館舉辦拆除祈福暨圓滿感恩灑淨法會，台北市長蔣萬安見證歷史時刻。（圖／北市府提供）
▲擁有60年歷史的台北市立第一殯儀館舉辦拆除祈福暨圓滿感恩灑淨法會，台北市長蔣萬安見證歷史時刻。（圖／北市府提供）

記者呂炯昌／台北報導

擁有60年歷史的台北市立第一殯儀館今（12）日舉辦拆除祈福暨圓滿感恩灑淨法會，台北市長蔣萬安、市議會副議長葉林傳、地方民代、里長出席見證拆除的歷史性一刻，殯葬處也將走過一甲子的「景行廳」銜牌卸下，象徵第一殯儀館正式走入歷史。蔣萬安也曝光未來規劃。

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蔣萬安上午出席北市立第一殯儀館拆除工程祈福暨圓滿感恩灑淨法會，並接受訪問。媒體問一殯拆除，接下來怎麼規劃？蔣萬安說，第一殯儀館從民國53年完工到現在，剛好60年，走過一個甲子。所以在這個過程當中，它確實陪伴了很多往生者人生的最後一哩路，在這邊也要謝謝同仁以及殯葬業者來協助家屬充滿無限的思念。當然一殯也隨着二殯二期工程的完工，正式功成身退、走入歷史。

蔣萬安說，接下來短期，一殯這塊地會先做停車場以及綠地使用，中長期也正積極地蒐集以及彙整各方的意見、地方的需求，會做整體台北市長遠發展整體的評估。

記者追問，因爲目前有聽說包括像長照醫療專區，里長有說可能是公私混合的商宅、甚至社宅、運動中心，目前有哪些選項？蔣萬安表示，這些其實都在考量的方案當中，不管是作爲面對台北市接下來高齡化以及長照的需求，當然在目前這邊是市中心的鬧區，市府都會聆聽地方的聲音，做一個對台北市長遠發展有利的整體評估。

媒體問是否接下來也會考慮來整合徵收附近的私人用地，一起來做規劃？蔣萬安答覆說，這邊整塊地從西側以及東北角這一塊是私地，確實想整合是未來思考這個方向，但至於是不是用徵收都會再整體評估。

媒體追問接下來遷移到二殯之後二殯的量能?以及大家會比較關注到底二殯附近的交通也是一個大問題？蔣萬安表示，二殯二期工程完工之後，看到其實禮廳的總數有28廳，加總起來是比一殯跟二殯原本21廳還要多，冰櫃我們也增加了300多個櫃位，總數來到1314。所以整體來看，量能是足夠，

蔣萬安進一步說，但是從一殯銜接到二殯，這中間當然還是有一個過渡期，不管是禮廳目前開到24廳、交通等等相關的配套，市府都會持續的關注、追蹤各項問題，他也都會要求民政局、殯葬處相關單位，包含交通局等，對於在銜接的過渡期當中可能發生的各項狀況必須要即刻的做改善、精進。

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