一甲子一殯走入歷史！見證景行廳卸銜牌　蔣萬安曝未來規劃

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蔣萬安說，接下來短期，一殯這塊地會先做停車場以及綠地使用，中長期也正積極地蒐集以及彙整各方的意見、地方的需求，會做整體台北市長遠發展整體的評估。
記者追問，因爲目前有聽說包括像長照醫療專區，里長有說可能是公私混合的商宅、甚至社宅、運動中心，目前有哪些選項？蔣萬安表示，這些其實都在考量的方案當中，不管是作爲面對台北市接下來高齡化以及長照的需求，當然在目前這邊是市中心的鬧區，市府都會聆聽地方的聲音，做一個對台北市長遠發展有利的整體評估。
媒體問是否接下來也會考慮來整合徵收附近的私人用地，一起來做規劃？蔣萬安答覆說，這邊整塊地從西側以及東北角這一塊是私地，確實想整合是未來思考這個方向，但至於是不是用徵收都會再整體評估。
媒體追問接下來遷移到二殯之後二殯的量能?以及大家會比較關注到底二殯附近的交通也是一個大問題？蔣萬安表示，二殯二期工程完工之後，看到其實禮廳的總數有28廳，加總起來是比一殯跟二殯原本21廳還要多，冰櫃我們也增加了300多個櫃位，總數來到1314。所以整體來看，量能是足夠，
蔣萬安進一步說，但是從一殯銜接到二殯，這中間當然還是有一個過渡期，不管是禮廳目前開到24廳、交通等等相關的配套，市府都會持續的關注、追蹤各項問題，他也都會要求民政局、殯葬處相關單位，包含交通局等，對於在銜接的過渡期當中可能發生的各項狀況必須要即刻的做改善、精進。