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抓到了！選前散播「雲林設導彈基地」假訊息　源自中國

▲卓冠廷表示雲林虎尾各家戶收到「要設置導彈基地！方圓10里無人倖存！」簡訊，如今檢警循線追查，發現門號購買者就是位於中國的公司。（圖／翻攝自卓冠廷臉書）
▲卓冠廷表示雲林虎尾各家戶收到「要設置導彈基地！方圓10里無人倖存！」簡訊，如今檢警循線追查，發現門號購買者就是位於中國的公司。（圖／翻攝自卓冠廷臉書）

記者陳威叡／台北報導

民進黨發言人卓冠廷今（12）日表示，在2024大選前4天，雲林虎尾各家戶收到「雲林虎尾要設置導彈基地！方圓10里無人倖存！」簡訊。當時行政院立即澄清，但謠言四散，距離選舉剩下不到一周。檢警循線追查，發現門號購買者就是位於中國的「上海創藍雲智公司」，更提醒台灣人要小心的不只是「來自中國」的假訊息，還有那些淡化中國介選行為，當有人提醒必須審慎看待我國公職赴中時，大力反對的那些人，因為這些人已經在台灣。

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卓冠廷表示，收到前立委蘇治芬傳來的檢調結案公文，選前4天，總統賴清德才剛到雲林掃街拜票，當天雲林虎尾各家戶馬上收到「雲林虎尾要設置導彈基地！方圓10里無人倖存！」的簡訊。當時行政院立即澄清，但謠言四散，距離選舉剩下不到一周。

卓冠廷說，檢警循線追查，發現門號購買者就是位於中國的「上海創藍雲智公司」。而中國介選，成本最低的就是散布假訊息，只要影響3%至5%的選民，就足以影響選舉結果，就算不影響選舉結果，「持續製造台灣社會混亂」，一樣有達到目標，「這就是中國持續在幹的事。」

卓冠廷也提醒，台灣人要小心的不只是「來自中國」的假訊息，還有那些淡化中國介選行為、當有人提醒必須審慎看待我國公職赴中時，大力反對的那些人，因為這些人已經在台灣。

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