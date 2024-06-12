關禁閉也擋不住漲勢！慧友處置首日「拉第7根漲停」　站50元關卡

我是廣告 請繼續往下閱讀
由於慧友被列入「注意股」，依證交所要求公布營運資訊，慧友自結4月稅後淨利達到新台幣近5000萬元，年增60%；淨利約1800萬元，年增240%，每股淨利（EPS）0.26元；累計今年前4個月營收1.31億元，年增3.59%。
慧友第一季營收為8200萬元，稅前淨損1100萬元，本期淨損1400萬元，EPS每股虧損0.21元；累計今年前4月營收1.32億元，年增3.59%，根據4月自結獲利，單月獲利已可彌補首季的虧損。
慧友1995年成立，為深耕自有品牌監控系統廠商，產品主要定位在中階市場，以自有品牌EverFocus行銷於全球；慧友專注邊緣運算領域並且研發出邊緣運送監控產品，主要應用在車載領域，同時打入美國及國內多家車用及運輸業者；另外，也整合旗下工業電腦業務，打進英特爾、輝達平台供應鏈。
慧友表示，旗下智聯電腦、車載應用，部分產品使用採用輝達晶片，並發展AI邊緣運算的影像處理功能，在7項產品中，AI邊緣運算產品占整體營收比重達3成，看好AI需求未來愈來愈強，將能提高營運規模。
慧友遭列處置股也關不住漲勢，今日早盤以49.8元開出，開盤10分鐘後就挺進50元漲停板鎖死，連續拉出第7根漲停板。股價在黃仁勳演講過後，7個交易日漲幅達76.37%。