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關禁閉也擋不住漲勢！慧友處置首日「拉第7根漲停」　站50元關卡

▲「黃仁勳概念股」慧友來勢洶洶，連日跳空強鎖漲停，被證交所列為「處置股」，今（12）日為處置交易第一日，股價卻沒受到影響，再度攻上漲停。（圖／NOWnews資料照片）
▲「黃仁勳概念股」慧友來勢洶洶，連日跳空強鎖漲停，被證交所列為「處置股」，今（12）日為處置交易第一日，股價卻沒受到影響，再度攻上漲停。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳6月2日在台大演講時，秀出有著43家台廠合作夥伴的AI地圖背板，被市場稱為「黃仁勳概念股」。也因此6月3日掀起漲停潮、其中有14檔亮燈漲停，不過多數呈現後繼無力，6月4日起開始走弱，不過其中慧友卻來勢洶洶，連日跳空強鎖漲停，被證交所列為「處置股」，今（12）日為處置交易第一日，股價卻沒受到影響，再度攻上漲停，股價來到50元關卡。

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證交所昨日公布17檔注意股，其中慧友也名列其中，昨日開盤跳空漲停鎖在45.5元，已連拉六根漲停，最近6個營業日累積收盤價漲幅達59%，因此受列注意股，也從6月12日起至6月25日共10個營業日列為「處置股」，也就是俗稱「關緊閉」，處置包括以人工管制撮合終端機執行撮合作業，約每5分鐘撮合一次。

由於慧友被列入「注意股」，依證交所要求公布營運資訊，慧友自結4月稅後淨利達到新台幣近5000萬元，年增60%；淨利約1800萬元，年增240%，每股淨利（EPS）0.26元；累計今年前4個月營收1.31億元，年增3.59%。

慧友第一季營收為8200萬元，稅前淨損1100萬元，本期淨損1400萬元，EPS每股虧損0.21元；累計今年前4月營收1.32億元，年增3.59%，根據4月自結獲利，單月獲利已可彌補首季的虧損。

慧友1995年成立，為深耕自有品牌監控系統廠商，產品主要定位在中階市場，以自有品牌EverFocus行銷於全球；慧友專注邊緣運算領域並且研發出邊緣運送監控產品，主要應用在車載領域，同時打入美國及國內多家車用及運輸業者；另外，也整合旗下工業電腦業務，打進英特爾、輝達平台供應鏈。

慧友表示，旗下智聯電腦、車載應用，部分產品使用採用輝達晶片，並發展AI邊緣運算的影像處理功能，在7項產品中，AI邊緣運算產品占整體營收比重達3成，看好AI需求未來愈來愈強，將能提高營運規模。

慧友遭列處置股也關不住漲勢，今日早盤以49.8元開出，開盤10分鐘後就挺進50元漲停板鎖死，連續拉出第7根漲停板。股價在黃仁勳演講過後，7個交易日漲幅達76.37%。

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