新壽吳東進捲弊案 長女吳欣盈「Johnnie Walker」炒熱副總統選戰
新光人壽前董事長吳東進捲入「新板傑仕堡」弊案，涉嫌背信罪獲交保，其長女吳欣盈的話題也不少。吳欣盈2024總統大選被黨主席柯文哲欽點為副手人選，電視政見會中一度無厘頭提到「Johnnie Walker」暴紅，在政壇上留下難得的風景。
記者林詠青／台北報導
吳欣盈加入台灣民眾黨後，於2019年獲提名不分區立委，列名第7位，但直到2022年蔡壁如因論文抄襲風波請辭後才遞補上任。2024總統大選，黨主席柯文哲藍白合未果，最後一刻欽點吳欣盈擔任副手，連袂登記參選。
吳欣盈擔任立委期間，特別關注主權基金及氣候變遷等議題。她在具備副總統參選人身分時，執意出席2023年聯合國氣候變化大會（COP28），事後與外交部爆發口水戰。競選期間媒體詢問為何政見會會提到「Johnnie Walker」？她則解釋，自己小時候吃喜酒、辦桌時，大家都喜歡Johnnie Walker的標誌，有「向前走」、「愛拚才會贏」的意思，所以她是希望台灣能繼續向前走。
不過，由於民眾黨總統大選失利，吳欣盈也在立委任期屆滿後，回歸原本的生活。近期柯文哲身陷北市府三大案，其中北士科遭外界質疑，新壽得標後，吳欣盈就轉任民眾黨不分區，時機啟人疑竇。不過，新光人壽也已對外澄清，北士科案與吳欣盈無關。