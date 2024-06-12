天價保金不稀奇！這些商界大咖籌上億「比快」 他創最高紀錄16億
新光人壽前董座吳東進經營新板傑仕堡時疑似挪用資金，涉犯保險法特別背信罪，造成新壽上億損失，今（12）日凌晨1時許移送新北地檢署複訊，諭令吳東進以1億元天價交保，他旋即在數小時內湊足現金離開地檢署。近年重大案件交保金額創新高，上億元保金在重大經濟犯罪案件同樣屢見不鮮，包含國泰洋酒逃漏稅案的1億保金、王令麟掏空力霸案的3.5億元保金、趙藤雄涉四大弊案的5.5億保金，以及頂新集團劣油案的魏應充共繳納16億交保金。
記者孫唯容／綜合報導
台中地檢署去年偵辦國泰洋酒逃漏稅案，國泰洋酒劉榮祺獲檢方聲請具保停押，當時保金為1億元，劉榮祺在5小時內湊足現金離開看守所，而同案被告金錢豹創辦人袁昶平，也在1小時內湊足交保金1億元。
2008年5月間，東森集團前總裁王令麟涉及力霸案獲台北地院裁定以3.5億元交保，當時創下史上最高交保金，也在5小時內就湊足錢；國寶集團總裁朱國榮涉嫌炒股遭特偵組起訴，他在2016年獲得台北地院裁定以4億元交保，朱家屬花了14.5小時湊足保金；永豐金控前董事長何壽川被控違法放貸三寶集團，被法院裁定以4億元交保，家屬花1.5小時即湊足保金。
2017年，北檢偵辦遠雄掏空、行賄等弊案，遠雄企業團董事長趙藤雄，以破紀錄的5億5000萬天價保金，刷新交保金額紀錄；當天其家人與律師在半小時內抱著一箱箱用水果紙箱裝的現金抵達台北地院，火速讓趙藤雄離開台北地方法院。
不過，「劣油案」頂新集團前董事長魏應充創下的總計16億交保金紀錄，仍最為驚人，魏應充先被彰化地院裁定交保3億，後來又因味全混油案，前往台北出庭再度以3億元交保，由於魏應充有新加坡居留權，再需有10億元的人保，累積保金超過16億元，也創下最高累積金額紀錄。