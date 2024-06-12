吳東進1億交保！影響新壽增資、加速金金併？彭金隆：獨立事件
新光金控旗下新光人壽投資「新板傑仕堡」2022年因出租交易有多項缺失被金管會裁罰，檢調追查發現疑涉不法，新光金暨新光人壽前董事長吳東進以新台幣1億元交保，市場也關注這是否會影響新壽增資進度？甚至加速新光金與其他金控的「金金併」？金管會主委彭金隆今（12）日在立法院財政委員會表示，就法律面來看，這是兩個獨立事件，一個是增資計畫，一個是大股東行為，這兩個是分開的，合併也有一定申請程序，「不會因某些案件做法規上的調整」。
記者顏真真／台北報導
民進黨立委郭國文質詢指出，他不過問案情，但有人說這件事肯定是內部人提供的資料，一來可能會加速金金併，二來也有可能達到延緩增資效果？金管會主委彭金隆則說明這案子的成因，金檢是金管會例行的事，金檢完畢會依檢查意見，尤其涉及刑責部分會請教駐會檢察官，若覺得有必要進一步調查，檢察官就會移送，但何時發動調查，金管會無法過問。
至於檢調展開調查，吳東進以1億元交保，是否影響新光金「金金併」進程？彭金隆說，過去新光金、台新金兩家在合併上都有一些動作訊息發布，也有很多臆測，他就金管會主委立場，不會臆測之間的關聯性，而且合併有一定程序及申請過程，從依法行政角度來看，會考慮各種因素， 但「 不會因某些案件做法規上的調整。」
國民黨立委李彥秀也關切此案是否影響新壽增資進度？投資人還願意參與增資嗎？彭金隆則強調，目前保險局正在審核，一切按照程序，而且就法律面來看，這兩個是獨立事件，市場可能心理面會受影響，但一個是增資案，一個是大股東行為，這是兩回事。
民進黨立委林楚茵質詢也問到新壽增資問題，彭金隆認為，這是大股東個人行為，金管會關注的是金控及所屬金融機構的穩定性，新壽過去沒符合資本適足率（RBC）規定，因此，依保險法規定已在5提出財務改善計劃，金管會在6月底前會針對新壽增資計劃回覆意見，因此，大股東行為與增資是兩回事，目前仍案程序進行審查中。
另外，林楚茵質疑大股東會不會也插手其他子公司新光銀行、新光投信等，金管會有沒有進行了解？彭金隆表示，金管會對新光金旗下子公司都有關注，也有掌控。