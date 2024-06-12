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電競之神AORUS再突破！「4位品牌大使」公開　為狂熱啟動神技時刻

▲「技嘉科技」旗下頂級電競品牌「AORUS」結合年輕人最愛的街舞文化，公開4位在各自舞蹈領域發光發熱的品牌宣傳大使。（圖／AORUS提供）
▲「技嘉科技」旗下頂級電競品牌「AORUS」結合年輕人最愛的街舞文化，公開4位在各自舞蹈領域發光發熱的品牌宣傳大使。（圖／AORUS提供）

生活中心/綜合報導

電腦領導品牌「技嘉科技」旗下頂級電競品牌「AORUS」結合年輕人最喜愛的街舞文化，展現出對年輕族群的關注，將品牌精神與潮流文化緊密結合！過去電競與街舞是是大家眼中「愛玩」與「不乖」的代表，但現在卻雙雙都能站上國際與奧運舞台，他們都透過不斷的努力、練習當中成長進步，這和AORUS的品牌精神相呼應，這些價值與年輕一代的心聲產生共鳴。這次AORUS也邀請了四位不同年紀、在各自舞蹈領域發光發熱的品牌宣傳大使來為AORUS發聲助陣！

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「街舞X電競」跨界潮流結合！4位AORUS品牌大使公開

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AORUS表示，他們在追逐夢想的過程中，勇敢挑戰與同年齡層不同的道路，即使遭遇質疑或阻撓卻仍不放棄，到最後達到一番成就。他們的經歷正好也詮釋了許多熱愛遊戲的電競玩家心聲。

成為電競界的佼佼者！AORUS頂尖設備玩家愛不釋手

這次與街舞文化的結合，不僅進一步鞏固了AORUS在年輕族群中的品牌形象，更展示了品牌不斷探索新領域、引領潮流的精神，AORUS鼓勵正在追夢的年輕人：「只要堅持，任何夢想都有可能會實現！」就如同AORUS致力於為全球電競愛好者提供兼具高效能、高品質的硬體設備和最佳的使用體驗，是不少電競玩家指定的唯一品牌，同時也是電競領域的佼佼者。

AORUS深知玩家對遊戲的狂熱與執著，致力於打造極致電競體驗，因此推出的產品包括內建AI技術的電競筆電、極致效能的電競主機板、顯示卡、戰術型螢幕與電競鍵盤、電競滑鼠等，專為狂熱遊戲玩家設計，讓每一位玩家都能夠在遊戲中展現自我極致，成就自我的傳奇。

除此之外，AORUS也積極參與全球電競相關活動，並緊密連結最受歡迎的遊戲，以堅毅熱情的信念及驚豔的產品持續守護每一位玩家！現在為了回饋廣大消費者，即日起至7月15日止，凡於活動期間購買技嘉AORUS指定型號主機板、顯示卡或筆記型電腦，至官網登錄資料，即可獲得AORUS毛帽一頂，數量有限，送完為止哦！


想知道更多AORUS資訊，請洽官方網站查詢

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