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還好嗎？拜登看表演「詭石化」僵直微笑　遭譏笑：沒人在家

▲美國總統拜登10日時參加「六月節」慶祝活動，卻被捕捉到宛如「石化」的一幕。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登10日時參加「六月節」慶祝活動，卻被捕捉到宛如「石化」的一幕。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

目前已經高齡81歲的美國總統拜登，其健康狀況時常引起外界關注。近來拜登在參加於白宮舉行的「六月節（解放黑奴紀念日）」慶祝活動時，被拍到突然之間宛如「石化」一般，一動也不動的站著，但一旁隨旋律擺動的眾人，也因此再度引發對拜登健康狀況質疑，拜登的對手川普陣營更大肆嘲諷「燈亮著卻沒有人在家」。

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綜合外媒報導，白宮在10日舉行了「六月節」的慶祝活動，美國總統拜登、美國副總統賀錦麗、賀錦麗的丈夫任德龍（Douglas Emhoff）以及「佛洛伊德壓頸案」死者喬治·佛洛伊德（George Floyd）的哥哥菲洛尼斯（Philonise Floyd）皆有出席。

不過現場流傳出的一段畫面顯示，當時與會嘉賓及群眾正在欣賞福音歌手柯克·富蘭克林（Kirk Franklin）的演出，並且著音樂擺動身體，但是拜登卻只露出微笑並呆呆的盯著舞台，一動也不動長大約30秒。隨後拜登微微地轉頭，菲洛尼斯用手搭住了拜登的肩膀，與拜登交談後碰拳致意，接著拜登仍是持續面帶微笑地呆站。

這段畫面隨即在網路上瘋傳，拜登宛如「凍結」一般的舉動引起網友討論，而川普團隊更發文嘲諷拜登，「燈亮著但好像沒人在家。」猶他州共和黨參議員麥克‧李（Mike Lee）則諷刺，「誰說拜登沒有節奏感？」

拜登健康狀況受關注　常遭對手抓包失言

一直以來，拜登的身體狀況受到大眾關注，有批評人士認為，拜登年老體衰，無力承擔總統職責。但白宮和內閣成員強烈反駁此說法，為拜登的思維敏銳度和履行職責的能力進行辯護。

不過自從拜登還在擔任副總統的時候，就常常出現失言的情況，近年來失言的頻率更是有趨於嚴重的現象。在今年5月時，拜登就曾混淆了新冠肺炎疫情流行時間，稱「在擔任副總統時，大流行期間的狀況有點糟糕。」但新冠疫情是發生在拜登卸任副總統之後好幾年的事情。

雖然拜登經常被批評說話容易出錯，對手川普也常嘲笑拜登的失誤。但川普自身也出現過不少尷尬失誤，例如多次將拜登與前總統歐巴馬搞混。雙方的競選團隊和支持者經常互相批評對方失言，這場失言之爭恐怕要一直持續至總統大選之日。

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