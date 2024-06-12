台積電赴德國設廠！鄰居波蘭蠢蠢欲動 祭歐盟最優補助招手台廠
台積電宣布將赴德國德勒斯登（Dresden）設廠，預計於今年下半年動工、2027年量產，與德國形成「晶片鐵三角」的鄰居捷克與波蘭也蠢蠢欲動，波蘭投資貿易台北辦事處首席代表吾志遠（Łukasz Piotr Lanski）表示，波蘭目前也正在研擬新版招商計畫，目標是成為歐盟裡的半導體首都。
記者鄭妤安/華沙報導
他透露，波蘭具地理位置、人力、工資以及政府補助等4優勢，外商投資波蘭所獲得的補助比例堪稱「全歐盟最高」，故相當歡迎世界最大的半導體公司以及各領域企業來波蘭投資，目前已有至少10家台廠來接洽。
針對補助上限，吾志遠表示，波蘭投資貿易局將依外商初步投資多少金額，以及創造多少就業機會等2大考量因素，計算出補助金額，雖然無法保證能無上限的補助，每個案例也不同，但補助比例可以有很大的討論空間。
台積電赴德國設廠，陷人才短缺、薪資，以及工會等3大難題，吾志遠指出，波蘭地理位置位處中歐，人力優秀，學歷、語言都不是問題，且目前波蘭仍有超過6成人口仍處「勞動適齡」，與此同時，波蘭與其他歐盟國家相比，提供最多的工作許可，相較與德國、捷克，工資也較具競爭力，但波蘭需要一個起點，因此歡迎台灣各種領域企業赴波蘭投資。