檢調搜索新光金、約談吳東進　從投資套牢到涉弊過往爭議一次看

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看好其發展態勢的吳東進便下令投資部門進場，不料買在高點，不久就遇到宏達電與蘋果專利訴訟，股價一路下跌，新光金慘被套牢，最終慘賠60億元，直到2015年底多賣了2間摩天大樓才將虧損填上，為相關投資止血。
時間來到2020年，新光人壽9/15遭金管會重罰2760萬元，同時要求新光人壽董事長吳東進的董事、董事長職務遭停職到任期屆滿，期間不得支付相關報酬及福利。副總經理兼投資長袁宏隆遭解職，並不得派任與投資相關的職務。
金管會更發出長達5000字新聞稿，不僅細數新光人壽未經董事會核定成立的資產負債管理委員會（以下簡稱資負會），規避董事會最高決策單位的權責，以資負會內部成員自行決策新光人壽投資，影響公司整體清償能力的評估控管。
新壽資負會組成中有半數由董事長吳東進指定，人員遴選制度設計欠當，且未訂定相關議事規則，會議紀錄也未記載委員發言等，資負會決議凌駕董事會決策，嚴重違背公司治理。
股票虧損也未即時通報董事會，令董事無法即時掌握國外股票投資風險，以及有人員涉及內線交易事件，而重罰2760萬元，是僅次於南山人壽因境界系統遭罰3600萬元後，保險局祭出史上第二高罰鍰金額。
但在2020年遭停職之後，吳東進仍持續對新光金及子公司業務下指導棋，插手新光金業務，包含指示信用卡業務、公司土地開發案，藉由開會提高新光傑仕堡住房等，被戲稱猶如「影武者」，對公司有實質指揮權。因此，於2022年3月再次被金管會以「大股東干政」再次開罰，當時的金控董事長許澎遭金管會懲處停職3個月，新壽董事長減薪3成，且新光壽不得新增與新光傑仕堡健身公司等6家公司。
吳東進此次以被告身分遭檢調約談的案件，主要是前述的2022年舊案，以挪用資金設置產後護理之家、擅自追加上億元工程預算及無償提供利害關係企業使用等手法，造成新光人壽約1.5億元損失，依涉犯保險法特別背信罪漏夜偵辦。
雖有質疑此案在2年前金管會就裁罰過，為何到今日才被檢調翻出，保險局副局長蔡火炎對此回應表示，「此為檢調案件偵查的程序，不評論個案」。有業界人士揣測，不排除是金管會祭出裁罰後，又移送檢調調查。
此外，市場關注這是否會影響新壽增資進度？甚至加速新光金與其他金控的「金金併」？金管會主委彭金隆回應表示，就法律面來看，這是兩個獨立事件，一個是增資計畫，一個是大股東行為，這兩個是分開的，合併也有一定申請程序，「不會因某些案件做法規上的調整」。