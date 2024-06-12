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AI看旺、外資點讚　鴻海股價衝上188元改寫波段新高、鴻家軍同慶

▲除了台積電大漲增添柴火外，鴻海也再寫波段新高，尾盤在買單挹注下衝上188元，改寫16年新高。（圖／NOWnews資料照片）
▲除了台積電大漲增添柴火外，鴻海也再寫波段新高，尾盤在買單挹注下衝上188元，改寫16年新高。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市今（12）日開高走高站上22000點關卡，其中上漲最大功臣就在權值股，除了台積電大漲增添柴火外，鴻海也再寫波段新高，尾盤在買單挹注下衝上188元，改寫16年新高，終場上漲7元或3.88%，來到187.5元。此外，成交量也突破12萬張。

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輝達執行長黃仁勳在COMPUTEX到訪鴻海集團旗下鴻佰科技展位時，正式宣布輝達攜手鴻海在高雄軟體園區建置以GB200 NVL72伺服器為核心的先進算力中心，估計將斥資1.92億美元（約新台幣62.29億元），黃仁勳也表示輝達也有意於5年內在台灣設立研發中心，強調台灣擁有很棒且豐富的生態系，在其他地方複製一樣的運作模式太過困難，是讓輝達選擇落腳的主要考量。

美系外資認為，鴻海在即將推出的AI伺服器機櫃，正處於有利的商機地位，包括擁有全方位的解決方案、全球製造布局及供應鏈管理能力，以及健康的資產與龐大的營運規模，在各種條件的搭建之下，鴻海將成為全球一線品牌製造商，議價能力也強大。

最新報告也預期，鴻海的AI伺服器營收占比將年年增長，2024年達10%、2025年達24%、2026年達28%，維持「買進」評等，同時看好鴻海並進一步將目標價上調至227元。

鴻海2024年5月營收為5502億元，月增7.68%、年增22.06%，為歷年同期新高。2024年累計前五個月營收為2.38兆元，年增1.73%，為歷年同期次高。其中，「電腦終端產品類別」、「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」強勁成長。「消費智能產品類別」相較去年則約略持平。

因此激勵鴻海今日股價走高，尾盤在買單挹注下衝上188元，改寫16年新高，終場上漲7元或3.88%，來到187.5元，此外，成交量也突破12萬張。也帶動鴻家軍的表現，訊芯-KY上漲逾9%，臻鼎-KY上漲逾5%，中揚光上漲逾4%，沅聖、友威科上漲逾3%，鴻準、瑞祺電通、新普、坦德科技也上漲逾2%。

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