台積電衝至909元、蘋概股發光　台股漲256點、站穩22000點關卡

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資金也持續留在電子股，成交比重維持6成以上、來到62.6%，今日撐盤要角也是電子權值股，權王台積電午盤過後點火急拉，最高來到914元、上漲31元，終場上漲26元或2.94%，收在909元，同樣創下收盤新天價，貢獻大盤指數就有200點，也就是說今日有78%的漲點都是台積電貢獻的；鴻海也同樣有表現，尾盤在買單挹注之下，最高來到188元，終場收漲7元或3.88%，來到187.5元，改寫16年來新高紀錄，貢獻大盤指數有29點；聯發科雖然開低，不過立即走高，終場上漲30元或2.36%，收在1300元。
帶領台股走高的除了電子權值股外，蘋果概念股也是功臣之一，，蘋果全球開發者大會（WWDC）如預期主打AI技術，除發表蘋果最新AI系統「Apple Intelligence」之外，還宣布與OpenAI合作，讓新版Siri結合ChatGPT，分析師看好今年秋天iPhone 16上市後將掀換機潮。激勵台廠蘋概股走高，多檔亮燈漲停，包括：及成、環宇-KY、益登、鉅祥，訊芯-KY逼近漲停，上漲逾9%，玉晶光、崧騰上漲逾8%，精材、台光電、力旺上漲逾7%。
此外，鴻海股價再寫波段新高，帶動鴻家軍同步起漲，訊芯-KY上漲逾9%，臻鼎-KY上漲逾5%，中揚光上漲逾4%，東捷、友威科上漲逾3%。
機器人概念股在尾盤也冒出頭，多檔亮燈漲停，包括：彬台、大拓-KY、羅昇、所羅門、盟立、穎漢，其他個股也有表現，昆盈上漲逾7%，廣運、和椿上漲逾5%。
台股再寫歷史新高，不過還是有族群沒有跟上漲勢，就是前陣子表現強勁的航運股，主要是因為紅海危機有望緩解，市場憂心一旦危機緩解，將面臨艙位過剩、運價急跌的挑戰，因此航運股今日持續走低，類股指數大跌2.8%、位居跌幅排行冠軍。四維航下跌逾9%，逼近跌停，中櫃下跌逾6%，萬海、裕民、新興、陽明跌逾5%，正德、台驊投控下跌逾4%。
而新光金也是今日市場關注方向，新光人壽經營「新板傑仕堡」，傳出前董事長吳東進，涉嫌以挪用資金設置產後護理之家、擅自追加上億元工程預算，以及無償提供利害關係企業使用等手法，造成新光人壽將近1.5億元新台幣的損失。檢調昨日約談吳東進在內共19人，全案依違反證券交易法、保險法的特別背信罪嫌移送新北地檢署複訊後，吳東進以1億元天價交保。新光金今日一開盤就重挫超過3%，一度下探到9.24元，尾盤跌幅收斂，終場下跌0.18元或1.88%，收在9.42元。