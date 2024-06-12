海上驚險救援畫面曝！台籍貨輪外海火燒船 3人燒燙傷送醫
今（12）日上午8時許，台灣籍貨輪「輝豐」號在高雄港外海不明原因起火，船上共有12人受困，行政院國家搜救指揮中心派遣空勤總隊搜救機、海巡艦艇及消防救護車聯合救援，其中3人燒燙傷送醫，目前火勢已撲滅。
記者孫唯容/綜合報導
海巡署今天上午8時27分通報，台籍貨輪「輝豐」輪在高雄小港機場西南方約17浬處發生火燒船，船上共有台籍10人、印尼籍2人待救，國搜中心獲報後立即派遣空勤總隊搜救機及海巡署艦艇前往救援，並請消防救護車至機場待命接駁受傷船員就醫。
由於船上有2人燒燙傷較嚴重，由空勤總隊派出救援直升機，約在9時30分先行趕抵現場，將人吊掛送醫，後續由高雄市政府消防局救護車接駁送小港醫院。10分鐘後海巡PP-3581艇也到達現場，10名船員以使用攀爬網下船由海巡PP-3581艇接駁上艇，其中還包含一名受傷的台籍船員使用攀爬網下船，9時54分全數救出，後續由海巡艦隊協助滅火。
由於該貨輪火勢反覆，起初經海巡艦船撲滅，未料在9時許又再度復燃，目前已撲滅，根據統計，送醫傷者分別為本國籍50歲男子、75歲老翁及一名50歲印尼籍男船員，3人都意識清楚，肢體燙傷；其中，老翁臉部有燒傷，送高雄醫學急診外傷科緊急處置，詳細起火原因仍待釐清。