黃埔百年校慶！陸官平均57歲校友「正步連」　行動祝賀生日快樂

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校友正步連編成後，除北、中、南每週分別自主訓練外，每月並定期於中區成功嶺進行組合訓練，即使髮鬢星霜，小腹微禿，校友們愛國軍、愛國家心意不變，出錢出力，犧牲小我，希望透過參加黃埔百年校慶回憶軍旅歲月，再話同袍同甘共苦情誼，更讓國人看到忠貞不變的黃埔心。
陸軍司令部表示，值得一提的是，陸官專科12期校友朱烜志，雖在退伍後因車禍斷失一臂，仍以行動支持百年校慶活動，加入校友正步連擔任演習排長，「學長們熱情不減，增加的只有歲月和年齡，在分列式正步操演中，我們都是信心滿滿，熱情滿百。」身為黃埔畢業的一份子，他和其他學長有相同感想，一本初衷，同展現精神、士氣的正步，為母校帶來黃埔百年校慶不一樣的生日祝福。
此外，為在校慶典禮當天能有最完美呈現，陸、海、空三軍官校，以及國防大學政戰、理工、管理學院共編成18個學生連，在經過各校分區訓練後，已進駐陸軍官校實施組合訓練，參演的軍事校院同學在時而炎熱、時而濕悶的氣候中，戮力以赴，表現出國軍新生代的高昂士氣與愛國熱誠。
政戰學院的學生演習連連長孟旻勳說，「帶領同學們平時訓練，我秉持著『能收能放』態度，該練習時嚴肅以對，該休息時讓大家完全放鬆。」身為領導者，他凡事以身作則，也要求各班、排長從凝聚每一位班兵情感做起，團結一心，在黃埔百年校慶的輝煌中，展現軍校生允文允武、氣宇軒昂的精神。
首次正式編成正步連加入的陸軍官校及國防大學女生連，同樣以新式正步在分列式中受校，展現巾幗不讓鬚眉的氣概。為了訓練腿力、耐力和耐熱力，陸軍官校女生演習連連長林翎指出，參加閱兵分列的女同學們行進時會在腳上綁沙包，增強雙腿的力量和耐受度，並增加跑步的次數，邊跑邊答數，強化心肺功能，在正步訓練上，更用棉繩拉出高度齊一的標準線，每次踢出30秒後再換腳，期盼以自我要求的高標準，在校慶分列式中有最完美的演出。
海軍官校學生王柏仁說，齊聚各軍事校院的閱兵分列式像是一場大型的同學會，讓各校同學們在榮耀時刻，有著一段集體共同記憶，是非常難能可貴的經驗。