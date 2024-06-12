啟動全台宣講非朝野對抗！林右昌號召民眾打給選區立委懸崖勒馬
行政院對國會職權修法提覆議，民進黨將啟動「反濫權、護民主」宣講活動，秘書長林右昌今（12）日表示，啟動全台宣講不是要朝野對抗，而是深化台灣民主，他也呼籲民眾拿起電話，請選區立委懸崖勒馬，站在支持社會民意的這一邊。
記者陳佩君／台北報導
林右昌、發言人吳崢下午偕同各縣市黨部主委在黨中央召開「下鄉宣講：反濫權、護民主」記者會。林右昌表示，該法是國會擴權、違法程序正義，且沒有充分討論，因此立院青島東路才有那麼多自發民眾站出來，而民進黨是執政黨，有責任、有義務將擴權真相，讓全國人民充分理解、正確認識。
林右昌強調，啟動全台宣講不是要朝野對抗，而是深化台灣民主，讓台灣人民擁有知的權利，並透過知的過程守護民主；他說，國民黨、民眾黨可能在18日或21日表決覆議案，希望立法院有時間充分交換意見，如此倉促壓縮社會討論，不是民主社會常態。
林右昌提及，週末辦完大型說明會後，17至20日也會在各地遍地開花進行街頭宣講，呼籲民眾拿起電話，請選區立委懸崖勒馬，站在支持社會民意的這一邊。
據民進黨宣講活動規劃首週場次，14日下午5點在花蓮吉安黃昏市場；15日下午4點在新北土城延和廣場、台南關帝殿；16日下午2點台中菊園餐廳、下午3點高雄新興區南港里社區活動中心、下午4點台北松山慈祐宮對面廣場、晚間6點桃園陽明公園市民運動中心。