台積電站907元！創辦人張忠謀身價達1131億　市場關注明日除息秀

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台積電即將於明（13）日除息，今日股價創新高，台積電新任董事長魏哲家先前在5日公司股東會上曾暗示，正在考慮提高AI晶片代工服務的價格，也已經和輝達執行長黃仁勳討論過，對方則釋出正面態度回應。
據證交所統計，截至5月，剛退休的台積電董事長劉德音手握1.29萬張台積電股票，市值116.74億元；台積電新董事長魏哲家手握6392張自家股票，市值57.78億元。
此外，台積電創辦人張忠謀在2018年6月5日股東會後退休，當日的收盤價是229元，今日台積電已來到905元，每張多賺67.6萬元，持有12.5萬張台積電的張忠謀，身價已增加近845億元。如果張忠謀在退休後所持有的12.5萬張的台積電1股都沒有賣，張忠謀身價已來到1131.25億元；而台積電董事、被創辦人張忠謀視為「老戰友」的曾繁城，手握2.94萬張台積電股票，市值266億元。
此外，台積電將在明日上演除息秀，將配發每股現金股利3.49978969元，總金額907.62億元，股利將於7月11日發放，市場關注會不會再度上演秒填息，回顧台積電過往除息情況，自2019年改為季配息以來，已有19次成功填息，其中有14次是當日填息達陣。
根據統計，以台積電前董事長劉德音持股1萬2913張計算，約可領4519.3萬元；台積電新任董事長魏哲家持股6392張，也有約2237.3萬元入袋；至於大股東國發基金預計將可進帳57.87億元；而台積電創辦人張忠謀若至今都未處分手中持股，估計這次將可進帳約4.37億元。
另外，台積電在6月5日深夜發出訊息，為「抵銷發行限制員工權利新股所造成之股權稀釋影響」，且要維護股東權益，決定實施庫藏股，從6月6日至8月5日止，從集中市場買回自家股票3249張，目標價格落在598至1281元，預計將斥資41億元。