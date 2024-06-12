外資結束連2賣！攜手投信喊買　台股漲256點、再創歷史新高

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台北股市今日在台積電等電子權值股的領軍下，再加上蘋果光再發亮，激勵大盤開高走高，盤中成功站上22000點關卡，最高來到22094.94點，再寫新高點，並且沒有爛尾，終場上漲256.84點或1.18%，收在22048.96點，寫下歷史收盤新高，22000點關卡成功守住，成交量為4475.49億元。此外，台股今年已經上漲近23%，已經快趕上去年漲幅26.8%。中小型股也很努力，今日同樣開高走高，終場上漲2.78點或1.06%，收在264.13點，改寫24年新高，成交量為1117.09億元。
資金也持續留在電子股，成交比重維持6成以上、來到62.6%，今日撐盤要角也是電子權值股，權王台積電午盤過後點火急拉，最高來到914元、上漲31元，終場上漲26元或2.94%，收在909元，同樣創下收盤新天價，貢獻大盤指數就有200點，也就是說今日有78%的漲點都是台積電貢獻的；鴻海也同樣有表現，尾盤在買單挹注之下，最高來到188元，終場收漲7元或3.88%，來到187.5元，改寫16年來新高紀錄，貢獻大盤指數有29點；聯發科雖然開低，不過立即走高，終場上漲30元或2.36%，收在1300元。
今日個股成交量排行榜前五名為：陽明、新光金、鴻海、開發金、長榮航；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、陽明、長榮、奇鋐。