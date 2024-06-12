綠稱「財劃法若過恐沒育兒津貼」 國民黨打臉：給地方執行更好
民進黨近日製作圖卡批評，藍白聯手《財劃法》修法拖垮國家財政，包括育兒津貼、學費補助、租屋補助、長照補助恐無法再發放。對此，國民黨文傳會主委李彥秀今（12）日打臉，《財劃法》修法是希望中央在分配預算時能更合理，「其實地方預算分配給地方多一點，中央只要做考核就好，甚至把社福預算分給地方執行，其實恐怕可以做得更好！」
記者林怡昕／台北報導
李彥秀今天出席國民黨中常會，會後接受媒體聯訪，被問及民進黨用「青鳥」做為全台宣講國會改革代號，國民黨會用什麼樣的行動代號？李彥秀先感嘆，「民進黨出一張嘴造謠，我們是想辦法努力跑斷腿去闢謠」，過去這段時間從各份數據、民調，都可以看到大多數民意支持國會改革。
國民黨發言人楊智伃也說，福國利民法案不需要有任何的代號，希望透過宣講告訴大家，法案背後想要訴諸理念是什麼，不需要有任何的「行銷包裝宣傳」代號去串聯。
李彥秀也舉例，像是《財劃法》在這段時間，民進黨已經開始造謠，《財劃法》修法是希望中央在分配預算時能更合理，地方現在承接了更多地方自治事項，在財源也非常不穩定，非常遺憾民進黨這兩天又開始造謠，還用情緒勒索方式，說未來打算砍社福預算，「其實地方預算分配給地方多一點，中央只要做考核就好，甚至把社福預算分給地方執行，其實恐怕可以做得更好！」
李彥秀說，中央沒辦法承接太多業務，分配給地方透過相對多的人力，相信各項事務可以做得更好。