影／韓國8年來最強震！劇烈晃動畫面曝光 水泥磚牆崩塌
韓國全羅北道扶安郡今(12)日上午8點26分發生規模4.8地震，不僅是韓國今年規模最大地震，同時也是自2016年以來感受最為強烈的地震。地震當下畫面曝光，各地災情也陸續回報。
國際中心顏得智／綜合報導
根據韓國氣象廳所公布的資料顯示，今日上午8時26分，在全羅北道扶安郡西南方4公里處發生了規模4.8地震，震源深度僅8公里，屬極淺層地震，震央位於扶安郡幸安面真洞，全羅北道的最大震度達5級，包含首爾首都圈、全羅南道慶尚南道、慶尚北道、光州市、大田市、仁川市、忠清南道、忠清北道等能感受到3級以上的劇烈搖晃。
這起地震也是韓國近8年最強地震，2016年9月12日，在慶尚北道慶州市先後發生規模5.1和5.8的地震，是朝鮮半島有紀錄以來的最強震。
此次地震災情也陸續傳出，根據韓聯社報導，全羅北道震度達到5級，扶安郡有一間倉庫的外牆因地震崩裂，也有房屋的窗戶玻璃被震碎，建築物牆壁龜裂；因地震發生時正處上班時間，許多上班族奔向戶外停車場躲避，不少超商貨架物品也散落一地。
全北特別自治道政府也成立災害應變中心，慎防餘震發生和人員財產損失。
至於此次地震後是否還會有餘震？從韓國氣象廳的地震測報可看到，當地時間下午1點59分還發生了一起規模3.1的小型地震。
釜山大學地質環境科學系教授金光熙則表示，規模4.8地震發生後，大約一週內都要觀察會不會有地震發生。