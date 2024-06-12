中職明星賽在大巨蛋票價史上最貴！白金區3880元　聯手Pokémon GO

我是廣告 請繼續往下閱讀
中職明星隊由球迷（60%）及專業人員（40%）票選，中華職棒明星隊先發成員共10位中信兄弟球員入選，另外3位則為統一獅球員，先發投手古林睿煬、中繼投手潘威倫、救援投手吳俊偉、捕手高宇杰、一壘手陳俊秀、二壘手岳東華、三壘手王威晨、游擊手江坤宇、外野手曾頌恩、岳政華及陳傑憲，最後則是指定打擊周思齊。
全壘打大賽也採全網路票選，總得票數前8名選手入選參加全壘打大賽，最終獲得參賽資格的選手依序為統一7-ELEVEn獅林安可、台鋼雄鷹外籍選手魔鷹、味全龍吉力吉撈．鞏冠、中信兄弟曾頌恩、台鋼雄鷹王柏融、中信兄弟陳俊秀、中信兄弟陳子豪、中信兄弟張志豪。
另外，本屆明星賽最有趣的技術挑戰賽安排在明星賽兩日登場，首日「野手速球王」隱藏好手球速。次日「叫恁總誒出来打」來看教練團們比打擊，中華隊派出曾豪駒、王建民，明星隊流出洪一中、平野惠一，而「趣味接力賽」則在兩日進行。
歷年最高明星賽票價 「白金特區」3880元
明星賽門票將於14日中午12點，在ibon 售票系統全面開賣，區域開放內野B1 至L4樓層及外野 B1樓層，多種票價供球迷朋友選擇。內野B1層官方應援前方兩排的「白金特區」3880元，每場限量168席，享優先入場，另可獲得限定好禮及「賽後球員女孩碰拳會」專屬參加資格。B1 層「精品熱區」1880元、「精品站立應援熱區」1480元、「商務區」1080元、「經濟區」780元；內野上層L2分為熱區 780元、非熱區 680元；L4「採寶同樂區」和外野「動滋同樂區」均為580元。
購買內野票的球迷朋友，皆可獲得精美贈品，包括「乖乖聯名提袋」、「多用途扣環錢包」、「球員/女孩視覺應援方巾」。另外明星賽兩日正式開賽時間，首日為17:35、次日為 16:05，中華隊位於一壘側、明星隊位於三壘側，購票時請球迷朋友特別留意！
聯手寶可夢 Pokémon GO 推出限定活動
中華職棒明星賽首度與AR技術開發商 Niantic 株式會社寶可夢共同開發的遊戲《Pokémon GO》合作。 將在臺北大巨蛋打造出首次合作活動，玩家和球迷可以在活動中體驗會場專有的限時調查。田野調查和活動專屬的寶可補給站，屆時將有機會遇到戴著紅色派對帽的皮卡丘和未知圖騰B！讓今年以棒球城市為主題的明星賽，將棒球更能融入你我生活。
今年中華職棒明星賽特別與《Pokémon GO》合作，將在明星賽兩日聯合舉辦豐富多元的會場限定活動，球迷朋友不僅能在臺北大巨蛋明星賽參加《Pokémon GO》各項調查，皮卡丘和伊布也會來到現場舉辦進會。歡迎大家與他們一起拍照打卡上傳社群，證明你對寶可夢的熱愛。除了皮卡丘和伊布的見面會，兩場賽事也將分別發送上萬能的皮卡丘、伊布造型紙(送完為止)，讓進場的球朋友帶 滿滿的寶可夢回憶，享受夏日棒球室。