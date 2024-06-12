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中職明星賽在大巨蛋票價史上最貴！白金區3880元　聯手Pokémon GO

▲中職官方在今（12）日舉辦明星賽售票暨名單公佈記者會，公布完整的明星賽名單，以及世界12強中華隊名單。（圖／中職提供）
▲中職官方在今（12）日舉辦明星賽售票暨名單公佈記者會，公布完整的明星賽名單，以及世界12強中華隊名單。（圖／中職提供）

記者林之越/台北報導

中職明星賽名單公佈！今年度的中職明星賽將於7月20、21日，在台北大巨蛋進行，並由世界12強中華隊交手中華職棒明星隊。中職官方在今（12）日舉辦明星賽的售票暨名單公佈記者會，宣布各區間票價，最貴為「白金特區」3880元、最低為580元，是明星賽有史以來最高票價。同時中職也宣布，本次明星賽即將和超人氣的寶可夢 Pokémon GO合作，推出大巨蛋限定的活動，現場更邀請超萌皮卡丘現身。在明星隊先發部分，則有10位中信兄弟球員獲選先發，另外3位他隊球員為統一7-ELEVEn獅的潘威倫、古林睿煬以及陳傑憲

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明星賽完整名單　黃衫軍佔據一半先發

中職明星隊由球迷（60%）及專業人員（40%）票選，中華職棒明星隊先發成員共10位中信兄弟球員入選，另外3位則為統一獅球員，先發投手古林睿煬、中繼投手潘威倫、救援投手吳俊偉、捕手高宇杰、一壘手陳俊秀、二壘手岳東華、三壘手王威晨、游擊手江坤宇、外野手曾頌恩、岳政華及陳傑憲，最後則是指定打擊周思齊

全壘打大賽也採全網路票選，總得票數前8名選手入選參加全壘打大賽，最終獲得參賽資格的選手依序為統一7-ELEVEn獅林安可、台鋼雄鷹外籍選手魔鷹、味全龍吉力吉撈．鞏冠、中信兄弟曾頌恩、台鋼雄鷹王柏融、中信兄弟陳俊秀、中信兄弟陳子豪、中信兄弟張志豪

▲中華職棒在今（12）日舉辦明星賽記者會，公布明星賽先發名單。（圖／記者林之越攝）
▲中華職棒在今（12）日舉辦明星賽記者會，公布明星賽先發名單。（圖／記者林之越攝）
另外，本屆明星賽最有趣的技術挑戰賽安排在明星賽兩日登場，首日「野手速球王」隱藏好手球速。次日「叫恁總誒出来打」來看教練團們比打擊，中華隊派出曾豪駒、王建民，明星隊流出洪一中、平野惠一，而「趣味接力賽」則在兩日進行。

歷年最高明星賽票價　「白金特區」3880元

明星賽門票將於14日中午12點，在ibon 售票系統全面開賣，區域開放內野B1 至L4樓層及外野 B1樓層，多種票價供球迷朋友選擇。內野B1層官方應援前方兩排的「白金特區」3880元，每場限量168席，享優先入場，另可獲得限定好禮及「賽後球員女孩碰拳會」專屬參加資格。B1 層「精品熱區」1880元、「精品站立應援熱區」1480元、「商務區」1080元、「經濟區」780元；內野上層L2分為熱區 780元、非熱區 680元；L4「採寶同樂區」和外野「動滋同樂區」均為580元

購買內野票的球迷朋友，皆可獲得精美贈品，包括「乖乖聯名提袋」、「多用途扣環錢包」、「球員/女孩視覺應援方巾」。另外明星賽兩日正式開賽時間，首日為17:35、次日為 16:05，中華隊位於一壘側、明星隊位於三壘側，購票時請球迷朋友特別留意！

聯手寶可夢 Pokémon GO　推出限定活動

中華職棒明星賽首度與AR技術開發商 Niantic 株式會社寶可夢共同開發的遊戲《Pokémon GO》合作。 將在臺北大巨蛋打造出首次合作活動，玩家和球迷可以在活動中體驗會場專有的限時調查。田野調查和活動專屬的寶可補給站，屆時將有機會遇到戴著紅色派對帽的皮卡丘和未知圖騰B！讓今年以棒球城市為主題的明星賽，將棒球更能融入你我生活。

今年中華職棒明星賽特別與《Pokémon GO》合作，將在明星賽兩日聯合舉辦豐富多元的會場限定活動，球迷朋友不僅能在臺北大巨蛋明星賽參加《Pokémon GO》各項調查，皮卡丘和伊布也會來到現場舉辦進會。歡迎大家與他們一起拍照打卡上傳社群，證明你對寶可夢的熱愛。除了皮卡丘和伊布的見面會，兩場賽事也將分別發送上萬能的皮卡丘、伊布造型紙(送完為止)，讓進場的球朋友帶 滿滿的寶可夢回憶，享受夏日棒球室。

▲中職明星賽宣布和超人氣的寶可夢 Pokémon GO合作，推出大巨蛋限定的活動，現場也驚喜見到皮卡丘的身影。（圖／記者林之越攝）
▲中職明星賽宣布和超人氣的寶可夢 Pokémon GO合作，推出大巨蛋限定的活動，現場也驚喜見到皮卡丘的身影。（圖／記者林之越攝）

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