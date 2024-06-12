徐巧芯遭爆涉三案！邱毅指綠潑髒水 喊話藍「必須要全黨相挺」
國民黨立委徐巧芯昨日遭媒體踢爆，其大姑丈夫杜秉澄在延押庭指控其涉及潛艦聲紋、收受回饋及內線交易三案。對此前立委邱毅今（12）日聲援該給徐鼓勵，畢竟挑戰民進黨全力很辛苦，也認為媒體報導就是民進黨慣用的手法，打的是媒體抹黑與司法圍剿，也喊話國民黨必須要全黨相挺，「否則以後就沒人願意挺身鬥民進黨了！」
記者陳威叡／台北報導
對於周刊踢爆徐巧芯涉入三案，邱毅表示，該給徐巧芯鼓勵鼓勵，畢竟挑戰民進黨的權力是很辛苦的，尤其面對的是睚疵必報的賴清德。而王義川大嘴巴，爆出了民進黨中央結合國安單位，逼迫電信公司提供人民的數據資料，藉以掌控民眾的想法動向，做為政治鬥爭或選舉決勝的武器。王義川的案件涉及綠色恐怖，已成為立法院行使調查權的第一案。
邱毅認為，徐巧芯顯然已經掌握關鍵証據，就是民進黨中央與中華電信子公司的會議記錄，証實王義川所言非虛，而且民進黨打從2016年執政起，就在幹此一骯髒的勾當，現在還由蔡英文交棒給賴清德。
邱毅說，民進黨知道徐巧芯今天要爆料，所以昨天就出手了，打的還是媒體抹黑和司法圍剿的手段。周刊指徐巧芯涉入潛艇製造的聲納機密洩漏，並收取回扣賄賂及進行內線交易，而司法單位也將立案偵辦。
邱毅表示，這就是民進黨慣用的手法，對揭弊者潑髒水，降低其爆料的公信力，然後再以司法威嚇，使其知難而退。徐巧芯面臨的挑戰不小，壓力一定很大，喊話國民黨必須要全黨相挺，「否則以後就沒人願意挺身鬥民進黨了！」