《新楓之谷》夏季改版「事前預約」活動登場！線上海量獎勵等你扛

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《新楓之谷》即日起至6月25日舉辦夏季改版事前預約活動，玩家只要透過活動網站完成預約，就可以獲得超豐富虛寶獎勵，包括紀念型道具「DREAMER 動態勳章」、「DREAMER 名牌戒指」、「DREAMER 聊天戒指」、「DREAMER 舞會面具」、「DREAMER 動態傷害字型(Unit)」，以及首次釋出的「DREAMER 背景交換券」，為了搭配DREAMER閃亮亮的夢中慶典，獎勵都是活動限定的超華麗外觀型道具，玩家們要蒐集只有這次機會囉，想要華麗變身的玩家絕對不能錯過。
同時還有加碼活動，成功參加事前預約的玩家都能獲得抽獎資格，有機會將價值7.5萬元的6錢純金造型輪迴碑石、ROG G16電競筆電、iPhone 15 Pro 256G、ROG機械電競鍵盤、天使破壞者x露希妲壓克力牌等實體大禮帶回家！前兩萬名完成事前預約的玩家，還可以直接獲得橘子支付零用金50元。
此外，官方也準備超大禮包「泰里優惠券」送給所有玩家！超狂的內容物包含玩家超愛的P寵「小泰里寵物組合包」、六轉必備素材「靈魂艾爾達碎片交換券」、「靈魂艾爾達交換券」、升等神器「終極成長秘藥」、「選擇8格欄位擴充券」以及「選擇符文交換券」等，這個夏天就是要讓玩家感受到滿滿的誠意。
夏季改版DREAMER版本特色搶先看！6/26即將正式登場
6月26日起，最受玩家喜愛的職業天使破壞者即將迎來屬於她的Remaster！重製2013年推出的天使破壞者職業，更多劇情、造型以及技能設計全面更新；終於獲得魔力的天使破壞者能力全面提升，不僅強化攻擊技能的增傷效果，整體技能特效也更加閃亮夢幻，完美詮釋「戰場的偶像」概念。另外還新增可以在村莊現場演唱的技能，讓你隨時都能開演唱會。可愛即是正義，要不要來首安可曲？快來重新體驗這個粉嫩又強大的角色吧 !
DREAMER版本重點活動「夢中的拉契爾恩」亦將於6月26日至9月10日限時開放。活動以露希妲為主軸，邀請玩家參與夢之慶典；卸下BOSS樣貌的露希妲，這次以溫暖可人的表情展現截然不同的面貌，邀請大家探索不再做惡夢的露希妲世界。更特別的是自7月10日起，海外限定的天使破壞者x露希妲世界巡迴演唱會，將推出全新故事和獎勵內容；包含登入即可簽到的每日派對，以及狩獵怪物後方能簽到的每週派對，完成簽到就可獲得豐富經驗值兌換券、活動硬幣，以及閃亮點數和神祕點數喔！一起來參加露希妲的夢中慶典吧。
除此之外，DREAMER版本還有許多全新內容等待玩家一一探索，重點內容羅列如下，後續也將釋出更完整的內容，敬請玩家鎖定官方資訊。
🟡新手友善的「燃燒衝刺班」：6月26日至9月10日期間，可以跟著休菲凱曼指導，一邊熟悉楓之谷系統一邊快速衝刺直達200等。
🟡全新副本「史詩副本：高山」：6月26日推出，提供260等玩家快速獲得大量經驗值，以及「靈魂艾爾達碎片」的機會！
🟡7月31日後將推出「6轉全新共用核心與精通核心」、「聯盟神器」、「墨玄Remaster」活動。
官方也正式宣布下半年將與一卡通及白爛貓進行一系列的跨界合作，請玩家敬請期待！