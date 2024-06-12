影／英王查爾斯三世新肖像遭動保團體「加料」！抗議農場虐待動物
英國國王查爾斯三世（King Charles III）上月在倫敦白金漢宮揭幕登基後的首張官方個人肖像畫，因為背景火紅引發熱議，如今這幅肖像畫正在倫敦菲利普莫爾德畫廊（Philip Mould Gallery）展覽，不過英國動保組織「動物崛起」（Animal Rising）人士，於昨（11）日前往畫廊「搞破壞」，將動畫角色的頭像貼在查爾斯的肖像畫上，抨擊農場保護動物不力，存在虐待動物行為。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《美聯社》報導，動保人士將卡通《酷狗寶貝》中的主角華萊士（Wallace）頭像貼在查爾斯的肖像畫上，覆蓋了查爾斯的面容，然後在一旁貼上一個漫畫式的對白泡泡，裡面寫著「沒有乳酪，格羅米特。看看『皇家防止虐待動物協會』在農場上的殘酷行為！」格羅米特是華萊士的狗，華萊士以愛吃乳酪聞名，而查爾斯曾透露自己是《酷狗寶貝》的粉絲，所以動保人士藉此來吸引國王的注意。
「動物崛起」指控，「皇家防止虐待動物協會」（RSPCA）本應致力於改善動物生活，但根據「動物崛起」自己發布的一項最新調查顯示，皇家防止虐待動物協會批准的農場中，普遍存在虐待動物行為，認為皇家防止虐待動物協會沒有善盡職責。查爾斯上個月才成為皇家防止虐待動物協會的王室贊助人。
菲利普莫爾德畫廊表示，畫作外有塑膠片保護，並未受到破壞。事發後動保人士自行離開，也沒有被警方帶走。
查爾斯三世引發爭議的猩紅肖像
這幅由英國藝術家喬納森楊（Jonathan Yeo）創作的肖像畫，火紅用色十分強烈，連查爾斯第一次看到作品時都「嚇了一跳」，公開後引發正反兩極評價，有人認為畫中的國王宛如泡在血池裡一樣，還有人將其比作「恐怖電影海報」，更有人形容像是恐怖電玩中出現的角色立繪。不過卡蜜拉王后倒是表達了對畫作的支持，大力稱讚楊有準確捕捉到國王的神態。
活動人士破壞公物成宣傳手法
今年1月法國羅浮宮館藏《蒙娜麗莎》遭到異議人士潑灑湯品，批評馬克宏政府的農業政策出了問題，今年2月印象派畫家莫內作品《Le Printemps》又被同團體人士潑灑湯汁，同樣是為了呼籲民眾對於氣候變遷、糧食危機等議題多加關注。
而在英國，今年5月也有環保人士對大英圖書館藏的《大憲章》原件下手，拿錘子敲打裝有《大憲章》原件的玻璃櫃，不過尚未傷及《大憲章》便被警方逮捕，犯案環保人士宣稱是為了喚醒人們對氣候災難的注意。