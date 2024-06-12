沈伯洋提「第五縱隊」惹議 他揭露縱隊由來 點名沈伯洋嫌疑最大
民進黨不分區立委沈伯洋日前提出大規模監控高風險群，以及第五縱隊等言論，引發軒然大波。前立委蔡正元今（12）日則揭露第五縱隊的神秘身世，原來是源於1936年的西班牙內戰，而且縱隊規模大小不定，但大約等於「師級」或是「旅級」。他更點名沈伯洋，其實就是嫌疑最重的「第五縱隊」，藉由扮演台獨份子接近總統賴清德。
記者林詠青／台北報導
前立委蔡正元在臉書貼文指出，綠委沈伯洋提到的第五縱隊，其實來自1936-1939年的西班牙內戰，當時西班牙執政黨就是共產黨，反共軍隊除了以4個縱隊包圍首都之外，更派出間諜進入馬德里反串共產黨支持者，接近領導中心，這些反共間諜也被反共軍隊稱為「第五縱隊」。蔡正元表示，「縱隊」是軍隊的臨時編制，規模在「軍級」之下，約當「師級」或「旅級」。
蔡正元今天下午在中天《大新聞大爆卦》節目中，也進一步提到，從歷史來看，要找第五縱隊就要從執政黨裡面去找。他還點名沈伯洋其實就是嫌疑最重的，假裝成忠誠的台獨份子接近權力核心總統賴清德。
沈伯洋日前拋出「第五縱隊」及監控言論，引發爭議後已改口稱，第五縱隊是假議題，但仍遭藍白陣營砲轟。民眾黨今天也火力全開，立委黃國昌就痛斥，這種主張令人毛骨悚然，彷彿回到黨團威權體制，「小心匪諜就在你身邊」的年代。國民黨立委王鴻薇則質疑沈伯洋說法反覆，是不是「認知失調」？