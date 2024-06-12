王威晨第3度獲選人氣王！明星賽票數破30萬 陳傑憲笑：顏色問題
王威晨第3度獲選中職人氣王！中職官方在今（12）日舉辦明星賽的售票暨名單公佈記者會，會中宣布本次投票人數超越69萬人，而網路總投票數更是突破1,100萬。其中，過去2度獲選人氣王的中信兄弟王威晨，展現超高人氣，收下347,683票穩坐第1名，是自2021年、2022年後第3度獲選人氣王。王威晨也被選為明星賽隊長，而對手中華隊的隊長則為統一7-ELEVEn獅隊的陳傑憲。對於王威晨獲選人氣王，陳傑憲先是開玩笑表示是顏色問題，但在會後採訪中透露心聲，說道：「雖然很不想誇獎他，但這是他應得的。」
記者林之越/台北報導
相隔1年重返人氣王 王威晨感謝球迷
根據中職官方宣佈的數據，明星賽票選在球迷朋友的踴躍參與投票下，網路投票數突破1,100萬，包含雜誌55,820票、通訊19,650票。在這之中，王威晨總共收下347,683票，超越去年拿下人氣王獎項的「小可愛」江坤宇，在相隔1年後重返人氣王寶座。對此，王威晨也特別在記者會上感謝球迷們的支持。
陳傑憲台上開玩笑回應 會後誠心祝褔
有趣的是，記者會中蔡其昌也詢問了陳傑憲，關於王威晨這次奪下人氣王作何感想，而陳傑憲則開玩笑的表示：「因為顏色的問題。」並解釋道，雖然很想競爭人氣王，但殊不知統一獅的球迷「少了一點」，也向統一球迷喊話希望繼續加油。
記者會後，2人作為明星隊、中華隊的隊長，一同接受媒體採訪，陳傑憲也說出自己的真實感受，表示：「實在是不想誇獎他，但他在球場上有實力，也是真的有點帥，所以這個獎項也算是他應得的。」