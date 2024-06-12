陳聖平被響尾蛇釋出！下一步確定參加中職選秀　富邦悍將有狀元籤

王威晨第3度獲選人氣王！明星賽票數破30萬　陳傑憲笑：顏色問題

▲中信兄弟王威晨（左）以總票數347683票，在中職明星賽中拿下第1名，是生涯第3次獲選人氣王。（圖／記者林之越攝）
▲中信兄弟王威晨（左）以總票數347683票，在中職明星賽中拿下第1名，是生涯第3次獲選人氣王。（圖／記者林之越攝）

記者林之越/台北報導

王威晨第3度獲選中職人氣王！中職官方在今（12）日舉辦明星賽的售票暨名單公佈記者會，會中宣布本次投票人數超越69萬人，而網路總投票數更是突破1,100萬。其中，過去2度獲選人氣王的中信兄弟王威晨，展現超高人氣，收下347,683票穩坐第1名，是自2021年、2022年後第3度獲選人氣王。王威晨也被選為明星賽隊長，而對手中華隊的隊長則為統一7-ELEVEn獅隊的陳傑憲。對於王威晨獲選人氣王，陳傑憲先是開玩笑表示是顏色問題，但在會後採訪中透露心聲，說道：「雖然很不想誇獎他，但這是他應得的。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
相隔1年重返人氣王　王威晨感謝球迷

根據中職官方宣佈的數據，明星賽票選在球迷朋友的踴躍參與投票下，網路投票數突破1,100萬，包含雜誌55,820票、通訊19,650票。在這之中，王威晨總共收下347,683票，超越去年拿下人氣王獎項的「小可愛」江坤宇，在相隔1年後重返人氣王寶座。對此，王威晨也特別在記者會上感謝球迷們的支持。

陳傑憲台上開玩笑回應　會後誠心祝褔

有趣的是，記者會中蔡其昌也詢問了陳傑憲，關於王威晨這次奪下人氣王作何感想，而陳傑憲則開玩笑的表示：「因為顏色的問題。」並解釋道，雖然很想競爭人氣王，但殊不知統一獅的球迷「少了一點」，也向統一球迷喊話希望繼續加油。

記者會後，2人作為明星隊、中華隊的隊長，一同接受媒體採訪，陳傑憲也說出自己的真實感受，表示：「實在是不想誇獎他，但他在球場上有實力，也是真的有點帥，所以這個獎項也算是他應得的。」

中職明星賽大巨蛋最高票價3880元！12強中華隊名單出爐一次看

中職明星賽在大巨蛋票價史上最貴！白金區3880元　聯手Pokémon GO

中職明星賽人氣王！中信兄弟王威晨突破10萬票　葉保弟排外野前三

拿莫伊漾願意當「大巨蛋開唱第1人」！點名：明星賽想聽古林唱歌

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生