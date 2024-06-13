今日軍武／挪威買AIM-120C-8飛彈　空軍也買200枚！超車現役彈種

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先進中程空對空飛彈可射後不理
最大射程36公里的AIM-7麻雀飛彈，為西方國家在1950年代至1990年代期間最主要的視距外空戰武器，麻雀飛彈採用半主動雷達導引，發射飛彈的飛機必需持續用射控雷達去照射目標，增添了在空戰中遭遇敵機攻擊的機率，加上可靠性不佳，越戰期間命中率僅9%，讓許多美軍飛行員在空戰中寧願用射程更短，但較可靠的AIM-9響尾蛇短程空對空飛彈。
由於美國空軍需要一款體積較小、射後不理的中程空對空飛彈，取代風評不佳的麻雀飛彈，掛載在F-16戰機與F-22匿蹤戰機的內置彈艙內；海軍也須要一款射後不理的中程飛彈，能夠掛載在F/A-18大黃蜂戰機上使用，休斯飛機公司（後來被雷神公司併購）在1981年贏得合約，開始研發新一代中程空對空飛彈，1984年12月F-16戰機首度進行AIM-120飛彈試射，1987年12月首度在戰機超音速飛行下試射成功，1988年首批量產型開始交付部隊。
AIM-120「先進中程空對空飛彈」（AIM- 120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile，縮寫為AMRAAM）採用主動雷達導引，具有射後不理、全天候、超視距作戰（BVR）的能力，具備比以往飛彈更小、更輕的特性，也使得 AIM-120飛彈能夠掛載於戰機的翼尖武器掛架上。
1992年12月27日，一架在伊拉克南方執行禁航區任務的美軍F-16C戰機，以AIM-120飛彈擊落一架伊拉克空軍MiG-25戰機，首開AIM-120飛彈擊落敵機的紀錄。
AIM-120共有A、B、C、D型種型號，AIM-120C的翼面較小，使得能夠放入F-22的彈艙內，F-22機腹彈艙可攜帶6枚此型飛彈。隨著解放軍空軍獲得獲得俄羅斯出售的R-77(北約代號AA-12)空對空飛彈時，美國也於2000年宣布售台200枚AIM-120C-5型飛彈與292個發射架，之後國軍再增購AIM-120C-7型飛彈。
AIM-120C-8性能超越國產同級飛彈
2023年3月，美國國務院批准總金額6.19億美元（約新台幣189億餘元）軍售案，內含200枚AIM-120C-8先進中程空對空飛彈及100枚AGM-88B反輻射飛彈。
AIM-120C-8飛彈又稱為AIM-120D飛彈，則一口氣將射程從100公里提升至160公里，不僅增大射程，也強化電子反制能力，其類似AIM-9X響尾蛇空對空飛彈的離軸攻擊角度更大，讓敵機進入射程後不可逃脫的範圍更大。AIM-120C-8飛彈若正式交付並服役，射程將可超車空軍所有中程空對空飛彈。國軍戰機現役中程空對空飛彈，包括IDF經國號戰機掛載的天劍二型飛彈、幻象2000戰機的雲母中程飛彈。