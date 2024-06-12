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下軍令！綠14日啟動下鄉宣講行動　賴清德曝行動目的：非製造對立

▲賴清德表示，下鄉宣講行動，不是為了民主進步黨，而是為了團結台灣。（圖／總統府提供）
▲賴清德表示，下鄉宣講行動，不是為了民主進步黨，而是為了團結台灣。（圖／總統府提供）

記者陳佩君／台北報導

行政院對立法院國會職權修法提起覆議案，為加強社會溝通，民進黨將啟動「反濫權、護民主」宣講活動，首場將在14日、花蓮舉辦。對此，民進黨暨民進黨黨主席賴清德今（12）日表示，下鄉宣講行動，不是為了民進黨，而是為了團結台灣，「這不是政治上的對決與攻防，更不是製造衝突與對立，目的是要讓民眾了解真實、正確的資訊，搭起社會對話溝通的橋梁」。

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民進黨今召開中常會，據轉述，賴清德在會中表示，立法院通過的《立法院職權行使法》和《刑法》等修正案，引起社會廣泛的討論與擔憂，他昨天已核可行政院所提的覆議案，希望立法院朝野各黨，能夠再次審視法案內容，找出合法合憲，以國家利益為優先的最大共識。

賴清德請所有中常委，堅定捍衛執政黨恪守憲法、尊重法治的立場，共同守護民主憲政，爭取國人的最大支持。他說，過去這段時間，在立法院審議法案的過程中，不只立法院外聚集成千上萬的群眾，全國各地也有大大小小的串聯活動，顯示社會大眾對相關法案的強烈關注。

賴清德肯定秘書長林右昌帶領的中央黨部、與地方黨部、全體黨公職，各司其職，用不同的方式，全面推動下鄉宣講行動；他強調，下鄉宣講行動，不是為了民主進步黨，而是為了團結台灣、深化民主，「這不是政治上的對決與攻防，更不是製造衝突與對立，目的是要讓民眾了解真實、正確的資訊，搭起社會對話溝通的橋梁」。

賴清德提到，意見不同者，可以面對面理性討論；意見相同者，可以互相交換彼此關心的面向；不清楚相關議題者，可以透過現場的討論，釐清法案的相關內容。

賴清德說，這正是民主社會的可貴之處，每一個人都可以表達自己的立場，在一次又一次的溝通過程中，可以再次確立台灣社會堅信的民主自由價值。

賴清德提到，他相信向社會大眾傳遞真實、正確的資訊，帶動整體社會的討論與對話，形成民主自由的討論風氣。

據民進黨宣講活動規劃首週場次，14日下午5點在花蓮吉安黃昏市場；15日下午4點在新北土城延和廣場、台南關帝殿；16日下午2點台中菊園餐廳、下午3點高雄新興區南港里社區活動中心、下午4點台北松山慈祐宮對面廣場、晚間6點桃園陽明公園市民運動中心。

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