下軍令！綠14日啟動下鄉宣講行動　賴清德曝行動目的：非製造對立

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賴清德請所有中常委，堅定捍衛執政黨恪守憲法、尊重法治的立場，共同守護民主憲政，爭取國人的最大支持。他說，過去這段時間，在立法院審議法案的過程中，不只立法院外聚集成千上萬的群眾，全國各地也有大大小小的串聯活動，顯示社會大眾對相關法案的強烈關注。
賴清德肯定秘書長林右昌帶領的中央黨部、與地方黨部、全體黨公職，各司其職，用不同的方式，全面推動下鄉宣講行動；他強調，下鄉宣講行動，不是為了民主進步黨，而是為了團結台灣、深化民主，「這不是政治上的對決與攻防，更不是製造衝突與對立，目的是要讓民眾了解真實、正確的資訊，搭起社會對話溝通的橋梁」。
賴清德提到，意見不同者，可以面對面理性討論；意見相同者，可以互相交換彼此關心的面向；不清楚相關議題者，可以透過現場的討論，釐清法案的相關內容。
賴清德說，這正是民主社會的可貴之處，每一個人都可以表達自己的立場，在一次又一次的溝通過程中，可以再次確立台灣社會堅信的民主自由價值。
賴清德提到，他相信向社會大眾傳遞真實、正確的資訊，帶動整體社會的討論與對話，形成民主自由的討論風氣。
據民進黨宣講活動規劃首週場次，14日下午5點在花蓮吉安黃昏市場；15日下午4點在新北土城延和廣場、台南關帝殿；16日下午2點台中菊園餐廳、下午3點高雄新興區南港里社區活動中心、下午4點台北松山慈祐宮對面廣場、晚間6點桃園陽明公園市民運動中心。