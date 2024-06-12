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「費天王」Roger Federer受邀畢業典禮致詞！分享網球人生三堂課

▲瑞士網球傳奇明星Roger Federer（費德勒）週末受邀在美國達特茅斯學院（Dartmouth College）畢業典禮上致詞，生涯在高中都沒有讀完的Roger Federer，以自己從網球畢業的人生體驗，激勵了不僅僅是坐在觀眾席上的畢業生，也分享他的人生觀。（圖／美聯社／達志影像）
▲瑞士網球傳奇明星Roger Federer（費德勒）週末受邀在美國達特茅斯學院（Dartmouth College）畢業典禮上致詞，生涯在高中都沒有讀完的Roger Federer，以自己從網球畢業的人生體驗，激勵了不僅僅是坐在觀眾席上的畢業生，也分享他的人生觀。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

瑞士網球傳奇明星Roger Federer（費德勒）週末受邀在美國達特茅斯學院（Dartmouth College）畢業典禮上致詞，生涯在高中都沒有讀完的Roger Federer，以自己從網球畢業的人生體驗，激勵了不僅僅是坐在觀眾席上的畢業生，也分享他的人生觀。根據《中央社》報導，他以網球比賽舉例，「「事實是，無論生活中進行著什麼樣的比賽…有時你會輸。輸掉1分、輸掉1場比賽、輸掉1個賽季、輸掉1份工作…這就像雲霄飛車，有著很多起起落落。當你情緒低落時，懷疑自己、會為自己難過，這都非常自然。但你的對手同樣也會懷疑自己，永遠不要忘記這一點。負能量是無法轉化為成果的能量。你要成為克服困難時刻的大師。對我來說，這就是冠軍的標誌。」

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費德勒溫網草地之王　透露自己的網球人生

根據美國媒體《運動畫刊》（Sports Illustrated）報導，Roger Federer曾在溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）拿下8次冠軍，他致詞時先提到美國達特茅斯學院（Dartmouth College）的代表色就是綠色。Roger Federer被譽為「草地之王」，「我最喜歡草地球場」，而溫網也都是在綠色的草地球場舉行。

Roger Federer擁有20座大滿貫賽冠軍，在2022年拉沃盃（Laver Cup）結束後宣布退休。他承認因為網球生涯，自己連高中都沒讀完，當然也沒念大學。他將台下畢業生與現為退休選手的生活相比較，吸引了年輕學子們的注意。

Roger Federer說：「我從沒上過大學…但我最近畢業了，從網球畢業。」他透露「我當然知道『退休』這個詞。退休…這個詞很糟糕，你不會說你從大學退休吧？這聽來糟透了。」

對於自己退休，Roger Federer很清楚自己已經不是球員身分，他以自身經驗為例，因為畢業生也可能面臨「徬徨」、「迷惘」的狀況，甚至被詢問「下一步是要怎樣？」

Roger Federer分享了他所謂的「網球人生三堂課」，分別是：

沒有什麼事情是「毫不費力」，球賽的每1分結束後就只是1分，生活遠比球場更重要。

Roger Federer透露在職業生涯中，他贏得了80%的比賽，但僅拿下54%的分數，但這部分讓他對人生有更多體悟，

Roger Federer說：「當你在搶分時，拿下這1分就是世界上最重要的事，但這1分結束後，它就是過去式。」「這種心態非常重要，因為它可讓你帶著強度、清晰度和專注力，全心投入下1分…以及之後的下1分。」

他透露：「事實是，無論生活中進行著什麼樣的比賽…有時你會輸。輸掉1分、輸掉1場比賽、輸掉1個賽季、輸掉1份工作…這就像雲霄飛車，有著很多起起落落。當你情緒低落時，懷疑自己、會為自己難過，這都非常自然。但你的對手同樣也會懷疑自己，永遠不要忘記這一點。負能量是無法轉化為成果的能量。你要成為克服困難時刻的大師。對我來說，這就是冠軍的標誌。」

Roger Federer最後也忍不住分享實際的網球技巧，為群眾示範如何改善正手拍，這位退休球王，也成為球迷間的人生導師。

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