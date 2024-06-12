「費天王」Roger Federer受邀畢業典禮致詞！分享網球人生三堂課

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根據美國媒體《運動畫刊》（Sports Illustrated）報導，Roger Federer曾在溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）拿下8次冠軍，他致詞時先提到美國達特茅斯學院（Dartmouth College）的代表色就是綠色。Roger Federer被譽為「草地之王」，「我最喜歡草地球場」，而溫網也都是在綠色的草地球場舉行。
Roger Federer擁有20座大滿貫賽冠軍，在2022年拉沃盃（Laver Cup）結束後宣布退休。他承認因為網球生涯，自己連高中都沒讀完，當然也沒念大學。他將台下畢業生與現為退休選手的生活相比較，吸引了年輕學子們的注意。
Roger Federer說：「我從沒上過大學…但我最近畢業了，從網球畢業。」他透露「我當然知道『退休』這個詞。退休…這個詞很糟糕，你不會說你從大學退休吧？這聽來糟透了。」
對於自己退休，Roger Federer很清楚自己已經不是球員身分，他以自身經驗為例，因為畢業生也可能面臨「徬徨」、「迷惘」的狀況，甚至被詢問「下一步是要怎樣？」
Roger Federer分享了他所謂的「網球人生三堂課」，分別是：
沒有什麼事情是「毫不費力」，球賽的每1分結束後就只是1分，生活遠比球場更重要。
Roger Federer透露在職業生涯中，他贏得了80%的比賽，但僅拿下54%的分數，但這部分讓他對人生有更多體悟，
Roger Federer說：「當你在搶分時，拿下這1分就是世界上最重要的事，但這1分結束後，它就是過去式。」「這種心態非常重要，因為它可讓你帶著強度、清晰度和專注力，全心投入下1分…以及之後的下1分。」
他透露：「事實是，無論生活中進行著什麼樣的比賽…有時你會輸。輸掉1分、輸掉1場比賽、輸掉1個賽季、輸掉1份工作…這就像雲霄飛車，有著很多起起落落。當你情緒低落時，懷疑自己、會為自己難過，這都非常自然。但你的對手同樣也會懷疑自己，永遠不要忘記這一點。負能量是無法轉化為成果的能量。你要成為克服困難時刻的大師。對我來說，這就是冠軍的標誌。」
Roger Federer最後也忍不住分享實際的網球技巧，為群眾示範如何改善正手拍，這位退休球王，也成為球迷間的人生導師。