部落連網後年輕人「沉迷A片」擺爛？亞馬遜部落闢謠：事實遭扭曲

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《紐約時報》巴西分社社長尼卡斯（Jack Nicas）今年4月親自前往亞馬遜雨林深處，拜訪這個神秘的馬魯波部落，本月2日發布該則報導，內容談及部落居民如何使用網路與和遠方親友聊天或緊急求援，同時也提到有長者擔憂年輕人使用手機成癮、聊天群組充滿八卦、未成年人觀看A片，擔心沈迷網路會讓年輕一代忽視狩獵、耕種和手工藝等傳統文化工作。
然而尼卡斯這篇報導引發了廣泛關注，尤其是「年輕人沈迷網路與色情片」的說法，更在全球新聞媒體與網路使用者之間不斷轉傳，因此尼卡斯再次向部落居民採訪，並在週三（12）刊登這篇以《不，偏遠的亞馬遜部落並沒有沉迷於A片》為題的文章，進行後續追蹤報導。
文章內提到，部落領袖阿弗多（Alfredo Marubo）稱媒體所宣稱的「對A片成癮」和他所抱怨的未成年人在WhatsApp聊天群組中分享A片「大相徑庭」，同時也稱這種誤導性標題可能對部落的形象造成難以逆轉的傷害
把星鏈引入部落的領導人以諾（Enoque Marubo）更是親自在社群平台上發布影片，控訴這類說法「毫無根據且並非事實」，他稱人們對「馬魯波人對A片成癮」的興趣實際上反映了對部落自主權和身份認同的不尊重，他也稱《紐約時報》的報導過度注重於網路帶來的負面影響，導致遭扭曲的不實資訊受到廣傳。