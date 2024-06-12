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部落連網後年輕人「沉迷A片」擺爛？亞馬遜部落闢謠：事實遭扭曲

▲亞馬遜部落馬魯波居民擔心年輕人沉迷網路，會影響部落文化傳承。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲亞馬遜部落馬魯波居民擔心年輕人沉迷網路，會影響部落文化傳承。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

「不，偏遠的亞馬遜部落並沒有沉迷於A片。」

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當美國富豪馬斯克（Elon Musk）的星鏈（Starlink）衛星替亞馬遜叢林深處的巴西原始部落「馬魯波」（Marubo）提供網路後，《紐約時報》一篇報導文章就因提及馬魯波人首次接觸網路的弊病而受到廣傳，但全球大批媒體與網路使用者的瘋狂轉載過程卻讓報導演變成「馬魯波人對A片成癮」。

《紐約時報》巴西分社社長尼卡斯（Jack Nicas）今年4月親自前往亞馬遜雨林深處，拜訪這個神秘的馬魯波部落，本月2日發布該則報導，內容談及部落居民如何使用網路與和遠方親友聊天或緊急求援，同時也提到有長者擔憂年輕人使用手機成癮、聊天群組充滿八卦、未成年人觀看A片，擔心沈迷網路會讓年輕一代忽視狩獵、耕種和手工藝等傳統文化工作。

▲巴西一處位於亞馬遜叢林深處的原始部落「Marubo」，透過美國富豪馬斯克（Elon Musk）的星鏈首度連上網路，但在享受科技便利時，也產生一些副作用。（圖／翻攝自NAVI global影片截圖）
▲巴西一處位於亞馬遜叢林深處的原始部落「Marubo」，透過美國富豪馬斯克（Elon Musk）的星鏈首度連上網路，但在享受科技便利時，也產生一些副作用。（圖／翻攝自NAVI global影片截圖）
然而尼卡斯這篇報導引發了廣泛關注，尤其是「年輕人沈迷網路與色情片」的說法，更在全球新聞媒體與網路使用者之間不斷轉傳，因此尼卡斯再次向部落居民採訪，並在週三（12）刊登這篇以《不，偏遠的亞馬遜部落並沒有沉迷於A片》為題的文章，進行後續追蹤報導。

文章內提到，部落領袖阿弗多（Alfredo Marubo）稱媒體所宣稱的「對A片成癮」和他所抱怨的未成年人在WhatsApp聊天群組中分享A片「大相徑庭」，同時也稱這種誤導性標題可能對部落的形象造成難以逆轉的傷害

把星鏈引入部落的領導人以諾（Enoque Marubo）更是親自在社群平台上發布影片，控訴這類說法「毫無根據且並非事實」，他稱人們對「馬魯波人對A片成癮」的興趣實際上反映了對部落自主權和身份認同的不尊重，他也稱《紐約時報》的報導過度注重於網路帶來的負面影響，導致遭扭曲的不實資訊受到廣傳。


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