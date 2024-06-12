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中職明星賽3大亮點一次看！首度聯手寶可夢　王建民、洪總比打擊

▲中職明星賽本次亮點超多，除了聯手人氣遊戲「寶可夢Pokemon GO」外，將有上百位啦啦隊女孩齊聚大巨蛋。（圖／中職提供）
▲中職明星賽本次亮點超多，除了聯手人氣遊戲「寶可夢Pokemon GO」外，將有上百位啦啦隊女孩齊聚大巨蛋。（圖／中職提供）

記者林之越/台北報導

中職明星賽3大亮點一次看！明星賽在今（12）日舉辦售票暨名單公佈記者會，除了場內明星隊、以及世界12強中華隊的星光熠熠外，這次明星賽場外也充滿眾多亮點。最讓球迷驚艷的，便是中職首度在明星賽和人氣遊戲「寶可夢Pokemon GO」合作，推出當日大巨蛋限定的限時調查、田野調查和活動專屬的寶可補給站，現場也將發送超萌的限定周邊。另外1大亮點，是六隊啦啦隊將齊聚臺北大巨蛋，打造「全台最大髮香區」，最後，則是趣味活動「叫恁總誒出來打」，將會由洪一中、王建民等教練團比拼打擊技巧，展現和球場上完全不同的一面

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📌聯動寶可夢　蔡其昌：希望變成一場嘉年華

中職本次明星賽首度和人氣遊戲《Pokemon GO》合作，玩家和球迷可以在比賽當日，體驗會場專有的限時調查、田野調查和活動專屬的寶可補給站，更有機會遇到稀有的「戴著紅色派對帽的皮卡丘」以及未知圖騰 B

另外，在遊戲中最有人氣的寶可夢皮卡丘、伊布，將在現場舉辦見面會，官方也將在兩場賽事分別發送上萬組的皮卡丘、伊布造型紙帽（送完為止）。對此，中職會長蔡其昌也透露，雙方原本就有意願合作，並喊話：「希望明星賽可以吸引各個年齡層的觀眾，成為棒球迷們的一個嘉年華會。」

▲中職明星賽首度和人氣遊戲《Pokémon GO》合作，玩家和球迷可以在比賽當日，體驗會場專有的限時調查、田野調查和活動專屬的寶可補給站，更有機會遇到限定的稀有寶可夢。（圖／記者林之越攝）
▲中職明星賽首度和人氣遊戲《Pokémon GO》合作，玩家和球迷可以在比賽當日，體驗會場專有的限時調查、田野調查和活動專屬的寶可補給站，更有機會遇到限定的稀有寶可夢。（圖／記者林之越攝）
📌全台最大髮香區　總計百位女孩齊聚

啦啦隊一直是明星賽的亮點之一，本次中職將「全台最大髮香區」再升級，六隊啦啦隊女孩將首度齊聚臺北大巨蛋，兩日各會有60位女孩進場應援，總計超過百位女孩，將在大巨蛋內野B1區、內野L2熱區與外野同樂區不定時和大家一起全場應援。

除了啦啦隊外，本次明星賽在週六邀請情歌天后「丁噹」和全創作唱跳歌手「鼓鼓 呂思緯」聯手嗨翻大巨蛋，而週日則是請到玉女歌手「蘇慧倫」、情歌王子「Bi 畢書盡」為球迷朋友帶來多首膾炙人口的歌曲。

📌叫恁總誒出來打　王建民、洪總拚打擊

最後一大亮點，可以說是滿足資深棒球迷們的願望，明星賽今年在2日比賽都安排了最有趣的技術挑戰賽，7月20日首日「野手速球王」隱藏好手飆球速，目前尚未公布參賽人選。

不過在7月21日的「叫恁總誒出來打」的活動，將可以看到中職各教練們的打擊實力，台灣隊派出曾豪駒、王建民，明星隊派出洪一中、平野惠一，包含王建民、曾豪駒還有洪一中在選手時期，就備受台灣球迷愛戴，如今成為教練後重新站上球場，勢必將成為球迷們最難忘的回憶。

▲中職會長蔡其昌談到首次和寶可夢聯動，希望明星賽能變闔家歡樂的一場嘉年華會。（圖／中職提供）
▲中職會長蔡其昌談到首次和寶可夢聯動，希望明星賽能變闔家歡樂的一場嘉年華會。（圖／中職提供）

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