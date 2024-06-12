中職明星賽3大亮點一次看！首度聯手寶可夢　王建民、洪總比打擊

我是廣告 請繼續往下閱讀
中職本次明星賽首度和人氣遊戲《Pokemon GO》合作，玩家和球迷可以在比賽當日，體驗會場專有的限時調查、田野調查和活動專屬的寶可補給站，更有機會遇到稀有的「戴著紅色派對帽的皮卡丘」以及未知圖騰 B。
另外，在遊戲中最有人氣的寶可夢皮卡丘、伊布，將在現場舉辦見面會，官方也將在兩場賽事分別發送上萬組的皮卡丘、伊布造型紙帽（送完為止）。對此，中職會長蔡其昌也透露，雙方原本就有意願合作，並喊話：「希望明星賽可以吸引各個年齡層的觀眾，成為棒球迷們的一個嘉年華會。」
📌全台最大髮香區 總計百位女孩齊聚
啦啦隊一直是明星賽的亮點之一，本次中職將「全台最大髮香區」再升級，六隊啦啦隊女孩將首度齊聚臺北大巨蛋，兩日各會有60位女孩進場應援，總計超過百位女孩，將在大巨蛋內野B1區、內野L2熱區與外野同樂區不定時和大家一起全場應援。
除了啦啦隊外，本次明星賽在週六邀請情歌天后「丁噹」和全創作唱跳歌手「鼓鼓 呂思緯」聯手嗨翻大巨蛋，而週日則是請到玉女歌手「蘇慧倫」、情歌王子「Bi 畢書盡」為球迷朋友帶來多首膾炙人口的歌曲。
📌叫恁總誒出來打 王建民、洪總拚打擊
最後一大亮點，可以說是滿足資深棒球迷們的願望，明星賽今年在2日比賽都安排了最有趣的技術挑戰賽，7月20日首日「野手速球王」隱藏好手飆球速，目前尚未公布參賽人選。
不過在7月21日的「叫恁總誒出來打」的活動，將可以看到中職各教練們的打擊實力，台灣隊派出曾豪駒、王建民，明星隊派出洪一中、平野惠一，包含王建民、曾豪駒還有洪一中在選手時期，就備受台灣球迷愛戴，如今成為教練後重新站上球場，勢必將成為球迷們最難忘的回憶。