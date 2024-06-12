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5檔高股息ETF創歷史新高價！「這檔」總報酬高達27%唯一贏過大盤

▲台股今（12）日再度創下歷史新高，來到22048點，有5檔高股息ETF也與大盤同步走高，創下歷史新高價。（圖／NOWnews資料照）
▲台股今（12）日再度創下歷史新高，來到22048點，有5檔高股息ETF也與大盤同步走高，創下歷史新高價。（圖／NOWnews資料照）

記者魏妤庭／台北報導

台股今（12）日來到22048點，再寫下歷史新高，近期不少檔上演除息秀的高股息ETF，包含元大台灣高息低波（00713）、凱基優選高股息30（00915）、群益半導體收益（00927）、中信成長高股息（00934）、群益科技高息成長（00946）等5檔，與大盤同步寫下歷史新高價。其中又以00915以26.54%成為今年以來總報酬率唯一贏過大盤的高股息ETF。

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台股自今（2024）年以來就頻開紅盤，共計已經有60天收紅，今日更是站上22048點，寫下歷史新高紀錄。盤面上持續上演除息秀的高股息ETF，也有5檔在今日與大盤同步寫下歷史新高價，其中，00713、00915、00927等3檔，今年以來分別以67、62、61天收紅，收紅天數均超越了大盤的60天。其中，00915更是以26.54%成為今年以來總報酬唯一贏過大盤的高股息ETF。

法人表示，航運股連續兩天熄火，今日盤面由護國神山為首的電子族群帶頭上攻，電子族群強勢表態的背後，有台灣半導體產業與AI供應鏈扎實的基本面撐腰，AI趨勢加上景氣循環上揚，預期今年台股EPS年增率可達25.91%，在實質基本面行情推升下，台股可望迎來一波評價上修好光景。

不過，法人同時指出，從本益比與本淨比來看，台股目前來到高點附近，高檔震盪機率擴大，想參與台股企業後續成長潛力的投資人，不妨以同時擁有資金青睞與篩選機制維持成分股競爭力的高股息ETF，分批伺機布局卡位這波台股行情。

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