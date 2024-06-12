巷仔內／吳東進涉弊扯出「陰謀論」　金管會能不沾鍋嗎？

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即便被停職，只有新光金大股東及新光金創辦人身分，2021年新光金內部人及立委不斷向金管會檢舉，吳東進仍是有召開高階主管會議，要求子公司協助推廣業務，干預信用卡及新光新板傑仕堡營運等，金管會在2022年3月再度開罰，其中一案就是新板傑士堡案，裁罰新壽300萬元，時任新壽董事長的潘柏錚減薪3成，為期3個月。
也由於當時吳東進已去職，遭裁罰名單中並無吳東進本人，也引發批評，為防止未來又有此類「大股東干政」、卻無法裁罰的情況發生，金管會推動修法，只是雷聲大雨點小，最後提出的修法版本僅祭出最高裁罰5千萬元，目前仍還躺在行政院。
不過，由於新光金出現大幅虧損及資本適足率（RBC）未達標，面臨增資壓力，吳東進也在2023年6月19日痛失新光金經營權，由改革派弟弟台新金董事長吳東亮結合大股東洪士琪拿下經營權，也讓台新金與新光金「金金併」傳聞再起，甚至今年4月新光金董事會通過重啟與台新金合併案可行性研究。
當然，吳東進即便失去經營權，在新壽增資案仍展現強勢，與弟弟吳東亮槓上，更傳雙方曾一言不合爆發言語衝突，也驚動時任金管會主委黃天牧找來兩派大股東「喝咖啡」，新經營團隊希望向金管會爭取監理寬容措施。近來還傳出吳東進主動聯繫中信金，想打破「台新金與新光金」合併框架，拿回主導「金金併」主導權，只是都未獲證實。
如今，傳出新光人壽遭搜索，前董事長吳東進等人遭檢調約談，吳東進今日更以1億元交保，尤其6月14日新光金與台新金就將召開股東會，檢調大動作搜索調查，引發市揚揣測，且還是針對2年前金管會裁罰過的「新板傑仕堡」舊案，亦延伸出「陰謀論」，是否為了加速「金金併」及延緩「增資計畫」？更有立委質疑是不是因吳東進是吳欣盈父親，鎖定民眾黨「政治辦案」。
雖然金管會主委彭金隆強調，就法律面來看，這是「大股東行為」與「增資計畫」兩個獨立事件，金融合併也有一定申請程序，不會因有些案子進行法規調整，但畢竟新壽是60年歷史的壽險公司，保戶眾多，前董座及高層遭調查，若案情持續擴大，勢必影響投資人及小股東信心，也為新壽增資之路增添變數，同時影響金融的穩定。
當然，也如同彭金隆所說，增資案依程序審查，合併申請也不會因而調整法規，但外界也爭大眼睛在看，金管會對新光金及新壽的監管，是否會因金管會主委換人而有所鬆動，這些恐怕都是金管會在面對吳東進涉弊案對新光金甚至新壽影響，要審慎處理的地方。