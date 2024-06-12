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重啟人生！照顧失智父轉行外送員　把握送餐空檔苦讀考上郵局

▲每個外送員都有屬於自己的故事，在無數個人與人的相處過程與風吹日曬的日子裡，總會找到人生的意義。（圖/品牌提供）
▲每個外送員都有屬於自己的故事，在無數個人與人的相處過程與風吹日曬的日子裡，總會找到人生的意義。（圖/品牌提供）

生活中心/綜合報導

對你來說，工作的意義是什麼呢？是賺到一份可以溫飽的薪水？興趣？還是為了有更好的職涯發展？而從事外送3年的劉宸誌，最初踏入這份工作的夢想不大，盼的只是能在照顧失智父親之餘還有收入可以糊口，卻在這段意想不到的職涯中，獲得人生全新的起點。

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宸誌原先在藥局上班，然而父親罹患失智症，時常有譫妄的狀況而自行跑出家門，所以每當宸誌上班時接到家中來電，往往不是溫暖的關心，而是父親又再次走失的消息。在家庭與工作兩頭燒的宸誌，為了能夠好好照顧父親，宸誌選擇辭去原本的工作，加入工時相對彈性、自由的 foodpanda 外送行列。

▲劉宸誌為照顧失智父轉行外送服務3年，把握送餐空檔苦讀考上郵局。（圖/付費圖庫）
▲劉宸誌為照顧失智父轉行外送服務3年，把握送餐空檔苦讀考上郵局。（圖/付費圖庫）
宸誌相當樂在其中，因為他總算能在工作之餘，分出心力照顧父親。雖然父親最終仍不敵病魔過世，宸誌還是繼續外送，直到某天父親的朋友給了他一本父親生前很喜歡的集郵本，讓宸誌回想起小時候與父親美好的集郵回憶，又恰巧得知郵局招考的訊息，便下定決心「半工半讀」，一邊外送一邊重拾起書本，在每個停車等餐的時間、每個暫時沒單的片刻做考古題、背單字，充分利用外送彈性且自由的便利性。最終在放榜的榜單上，以正取三的成績、錄取率不到6%的機會下進入了郵局事業，在那個當下他立刻流下了淚水，是喜極而泣，也包含了對父親的思念。

▲劉宸誌回首過去的外送人生，坦言收穫寶貴體驗，都能成為往後在郵局事業中就職的養分。（圖/品牌提供）
▲劉宸誌回首過去的外送人生，坦言收穫寶貴體驗，都能成為往後在郵局事業中就職的養分。（圖/付費圖庫）
回首三年的外送時光，他不怨天尤人，反而在過程中更加磨練了自己的耐心與細心，也精進了自己的時間管理能力、變得更加自律，而這種種的人格特質，也都將成為他進入郵局事業中的養分。在他看著機車上 foodpanda 的外送箱時，也坦言過去與父親的回憶瞬間湧現，他相當感激這段外送人生帶給他的成長，也包括能好好照顧父親，陪伴他走完最後一程的機會。

每一份職業，只有投身其中的人才能明白這份工作對於自己的意義是什麼，當我們能找尋到屬於自我的價值，那麼故事就由我們自己撰寫，就如同被宸誌放進 foodpanda 外送箱裡的餐點，無論是酸甜苦辣何種滋味，最終都會成為更靠近夢想的美饌佳餚。


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