特企／智領風潮：智能旗艦 AUGUR　動感新色上市

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在動感流線設計上，搭配原有的旗艦智能科技「Y-LLA 轉向輔助頭燈」、「Y-AU 可變色溫頭燈」與「TFT智慧儀表」等配備，更可透過「 Y-connect TWN APP 」連接手機，有效兼顧外型與騎乘安全性，給予騎乘者自信的駕馭樂趣。
Y-LLA即YAMAHA LEAN LIGHT ASSIST，在過彎傾斜車身時，會自動觸發補光機能，亮度依傾角調整，當車身回正，補光自動關閉，讓騎士在夜間過彎時增加路照範圍，提升夜間騎乘自信心；Y-AU即YAMAHA ADJUSTABLE COLOR TEMPERATURE UNIT，則可對應下雨、起霧等天候狀況，可自由切換白、暖白燈色，讓騎士擁有面對突發路況的對應餘裕感，安心騎乘。(為符合相關規範，須於引擎熄火狀態下切換燈色。)；TFT智慧儀表採用了全彩儀表成色鮮豔細膩，並搭載正負顯自動切換功能，能對應不同情境，連結手機可顯示多樣資訊(電話、訊息、速限等)。更可使用專屬導航地圖，全面提升實用與便利性；以及Y-connect TWN APP可藉車輛與手機連結，讓車主確認機油及電瓶等車輛狀態，使用專屬導航地圖、停車位置及成就徽章等多項功能，享受科技帶來的優越感受。