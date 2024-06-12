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《排球少年!!》搶攻暑假檔期！6月14日推出中配版　全新特典來了

▲《排球少年!!》劇場版為搶攻暑假檔期，將於6月14日推出中文配音版，並且推出全新特典來吸引觀眾，期盼能繼續突破票房紀錄。（圖／鈴邦亞洲提供）
▲《排球少年!!》劇場版為搶攻暑假檔期，將於6月14日推出中文配音版，並且推出全新特典來吸引觀眾，期盼能繼續突破票房紀錄。（圖／鈴邦亞洲提供）

記者楊慧玲／綜合報導

在全台創下超過2.4億票房的動畫電影《排球少年!!垃圾場的決戰》劇場版宣布，將於6月14日推出中文配音版，同時也推出全新繁體中文版特典，讓不少粉絲們都十分期待。另外，廣受歡迎的特典「音駒番外編!!33.5再來一次!」也推出全新的繁體中文版特典，讓影迷及粉絲們都十分期待。

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▲《排球少年!!垃圾場的決戰》劇場版上映4個月後，推出中文配音版。（圖／鈴邦亞洲提供）
▲《排球少年!!垃圾場的決戰》劇場版上映4個月後，推出中文配音版。（圖／鈴邦亞洲提供）
為回應許多家長與老師們的期望，電影公司決定在本周五（6月14日）推出《排球少年!!垃圾場的決戰》的中文配音劇場版。劇場版《排球少年!!垃圾場的決戰》在上映4個月後拿下超過2.4億的票房，因此乘勝追擊推出中文配音。

而廣受歡迎的特典「音駒番外編!!33.5再來一次!」也同樣推出繁體中文版特典，吸引家長、老師們帶孩子們到戲院包場欣賞。已看過日文版的觀眾，也能再欣賞中文版，肯定會有耳目一新的感受。

▲《排球少年!!垃圾場的決戰》推出中文配音版，積極搶攻暑假檔期。（圖／鈴邦亞洲提供）
▲《排球少年!!垃圾場的決戰》推出中文配音版，積極搶攻暑假檔期。（圖／鈴邦亞洲提供）
為慶祝中文配音劇場版上映，中文翻譯版本的特典「音駒番外編!!33.5再來一次」將自6月14日起開放兌換，無論是觀賞中文版或是日文版的觀眾，購買1張電影票皆可兌換1本，每位觀眾兌換以8本為上限。片商也期望能在這波中文配音版本與特典的加持、助攻下，票房能夠超越排行第4名的《你的名字》（2億5025萬）以及第3名的《鈴芽之旅》（2億5270萬），成為台灣影史日本電影票房第3名。

▲《排球少年!!垃圾場的決戰》劇場版。（圖／鈴邦亞洲提供）
▲《排球少年!!垃圾場的決戰》劇場版。（圖／鈴邦亞洲提供）

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