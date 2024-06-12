美威力球開出8.4億美元獎金！幸運中獎夫婦嗨喊：世界被打開了
美國密西根州威力球（Powerball）開出8.42億美元頭獎、約新台幣272.52億元，結果由一對夫婦和一位律師共同中獎，三人將平分獎金。幸運中獎的夫婦嗨喊，「世界被打開（opened up）了！」
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，這三人自稱是「早餐彩券俱樂部（Breakfast Club lottery club）」，其實就是3位業餘的樂透玩家，不定時會一起合資購買彩券，之前並未中過什麼大獎，但這次一舉拿下密西根州威力球的8.42億美元頭獎。
早餐彩券俱樂部的成員之一，同時也是一位律師的哈德（Mark Harder）透露，他們三人沒有固定規律，通常就是看到獎金累計夠高就會一起合資購買。
負責出面領獎的哈德表示，另外兩位大獎得主是一對夫婦，他們對於中獎十分興奮，直呼「世界被打開」，認為從此以後可以過著不同的人生，擁有之前不曾擁有的機會。不過，目前3人都還沒想好該如何使用獎金。
早餐彩券俱樂部選擇一次性領取，美國威力球得主若一次性領取獎金將會被課重稅，經過聯邦政府與州政府抽稅後，早餐彩券俱樂部實領約3.05億美元，3人平分後每人仍能拿到1億美元，絕對足夠他們「打開世界」。