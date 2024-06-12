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113年統一發票盃路跑9/22開跑 即日起開放網路報名

▲邁入第15年的統一發票盃路跑9/22桃園開跑， 即日起開放網路報名。（圖／主辦單位提供）
▲邁入第15年的統一發票盃路跑9/22桃園開跑， 即日起開放網路報名。（圖／主辦單位提供）

記者金武鳯/綜合報導

今年邁入第15年、深受民眾喜愛的財政部統一發票盃路跑活動，將於9月22日在桃園市龜山區國立體育大學開跑。活動分為半馬組(21公里)、挑戰組(10公里)及休閒組(3公里)，即日起開放網路報名。完跑後除可兌換精美完跑禮外，還有抽獎、多樣宣導及周邊親子活動，歡迎民眾踴躍報名參加。

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財政部北區國稅局表示，統一發票盃路跑活動過去14年共舉辦55場，吸引近66萬人參加、募集超過1千多萬張發票，並將募集發票全數捐贈社福團體，發票中獎金額合計超過千萬元，幫助更多弱勢族群。

▲113年統一發票盃路跑9/22桃園開跑，財政部阮清華次長說明賽事活動特色。（圖／主辦單位提供）
▲113年統一發票盃路跑9/22桃園開跑，財政部阮清華次長說明賽事活動特色。（圖／主辦單位提供）
為宣傳今年路跑活動，財政部次長阮清華與華南金控、第一金控、合庫金控、兆豐金控、臺灣中小企銀、彰化銀行及桃園市政府等代表，今日一起進行「財政向前跑 臺灣最美好」起跑儀式。希望藉由全民參與匯聚人潮，宣傳購物消費索取統一發票觀念，推廣雲端發票及行動支付，也希望透過發票募集，匯集民眾愛心，幫助弱勢族群，將愛心散播至全臺各地。

本次活動網路報名期間為6月12日下午5時起至8月1日止(或額滿為止)，21公里半馬組及10公里挑戰組，名額各3000名，分別酌收報名費新臺幣400元及200元，優勝者頒給獎盃及獎金。3公里休閒組名額12000名，只要捐贈今年9-10月統一發票3張（每張10元以上紙本或雲端發票），即可免費報名參加。

今年路跑賽道會經過楓林滿蔭、綠草如茵的校園、華亞科技園區及長庚養生文化村，沿途補給站將提供多樣特色美食為跑者應援。此外，主會場除了設有雲端發票體驗區及各式宣導攤位外，也安排抽獎活動、豐富的表演節目及繽紛彩繪泡泡屋、機器人等親子互動體驗，將是一場充滿愛心、歡樂、高CP值的活動！歡迎民眾攜家帶眷一起走出戶外，為健康而跑！詳情請上活動官網https://www.2024mofrun.com.tw/報名及查詢。


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