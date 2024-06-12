113年統一發票盃路跑9/22開跑 即日起開放網路報名

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為宣傳今年路跑活動，財政部次長阮清華與華南金控、第一金控、合庫金控、兆豐金控、臺灣中小企銀、彰化銀行及桃園市政府等代表，今日一起進行「財政向前跑 臺灣最美好」起跑儀式。希望藉由全民參與匯聚人潮，宣傳購物消費索取統一發票觀念，推廣雲端發票及行動支付，也希望透過發票募集，匯集民眾愛心，幫助弱勢族群，將愛心散播至全臺各地。
本次活動網路報名期間為6月12日下午5時起至8月1日止(或額滿為止)，21公里半馬組及10公里挑戰組，名額各3000名，分別酌收報名費新臺幣400元及200元，優勝者頒給獎盃及獎金。3公里休閒組名額12000名，只要捐贈今年9-10月統一發票3張（每張10元以上紙本或雲端發票），即可免費報名參加。
今年路跑賽道會經過楓林滿蔭、綠草如茵的校園、華亞科技園區及長庚養生文化村，沿途補給站將提供多樣特色美食為跑者應援。此外，主會場除了設有雲端發票體驗區及各式宣導攤位外，也安排抽獎活動、豐富的表演節目及繽紛彩繪泡泡屋、機器人等親子互動體驗，將是一場充滿愛心、歡樂、高CP值的活動！歡迎民眾攜家帶眷一起走出戶外，為健康而跑！詳情請上活動官網https://www.2024mofrun.com.tw/報名及查詢。