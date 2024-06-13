澤倫斯基突訪沙國　尋求支持烏克蘭和平峰會

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澤倫斯基在社群媒體發文說，他和這位沙國實際的統治者進行了一場「充滿活力」的會談。「我們也討論了首屆全球和平峰會(Global Peace Summit)的準備工作、預期的會談成果與可能的施行情況、以及讓烏克蘭更接近真正和平的方法」。
澤倫斯基最近數週馬不停蹄出訪，為和平峰會爭取支持並呼籲出席。
這場討論俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的峰會，將於6月15日至16日在瑞士中部城市琉森(Lucerne)召開。
澤倫斯基已經走訪在歐盟的傳統盟友、以及在中東和亞洲與俄羅斯關係較為密切的國家。
澤倫斯基這個月稍早也訪問了新加坡、菲律賓和卡達。
預料將有來自約90個國家的代表齊聚瑞士，討論烏克蘭結束戰爭的計畫。澤倫斯基已說服許多官員親自出席。
沙國是世界最大的原油出口國，與莫斯科在石油政策上密切合作。自從俄羅斯在2022年2月入侵烏克蘭以來，沙國一直在宣揚與這兩國的關係，把自己定位為俄烏戰爭可能的調解者。
波斯灣地區的外交官員上週告訴法新社，沙國尚未確認是否會出席峰會。
澤倫斯基上次訪問沙國是在2月，當時他和薩爾曼親王討論了烏克蘭的和平方案、以及一項可能的換囚計畫。
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